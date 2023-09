Por qué ha surgido el Brics

Hasta el 1992, la Economia mundial era Bipolar, el Bloque Occidental de un lado y el Bloque Socialista del otro. También, un pequeño bloque de países no alineados, con una economía propia a cada uno de ellos y que navegaban entre las 2 Economías dominantes. En el 1992, la OTAN presidida por el Señor Solana, destruyó a Yugoslavia que era la que pilotaba esta economía independiente de los 2 Bloques existentes hasta el 1991. A partir del 1992, USA dominó la Economía mundial, esta se convirtió en Unipolar. Cuba, la rechazaba y era ahogada en múltiples sanciones económicas y políticas, consideradas en su mayoría ilegales por el Derecho Internacional. También Iraq, Siria y Libia, con sus economías nacionalizadas obstaculizaban USA para asentar definitivamente la Economía Unipolar, todos sabemos que estos países, han sido destruidos, militarmente por USA, que les imponía sus reglas arbitrarias fuera de la Carta de la ONU. El Motor de la economía de USA desde su creación, es la Guerra, siempre que tenga lugar en otros territorios que el de USA. La Crisis del 2008 seguida de otras convulsiones económicas, dieron lugar a que los Políticos que realmente dominan la Economía Unipolar : el Fórum Economic Mundial, La Fundación Rockefelle y Rothschild, Soros y el G7, considerasen que China y Rusia eran los enemigos de la economía de Occidente y de USA en particular. Las múltiples sanciones a Rusia por la UE e USA, ya que ni la UE ni la USA están en Guerra contra Rusia, la confiscación de los activos en $US, depositados en Occidente por Rusia y los ciudadanos rusos, establecidos en Occidente, todo ello, han creado un nacionalismo en Rusia, un rechazo hacia Occidente y no se ha debilitado la economía rusa, todo lo contrario. Rusia ha encontrado nuevos aliados, con China, India (cuyo nombre va a cambiarse por el de “Barata”)Brasil y África del Sur, a estos se han añadido: Argentina, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán. Es indiscutible, hoy constituido por 11 países, el BRICS+, es un conglomerado económico de gran importancia y pese a su composición política y culturales tan diversa, el BRICS+, detiene el 48% de las reservas mundiales de Petróleo, Gas y Materias primas, el G7 (salvo USA) 2%. El BRICS+ es un polo atractivo para los países que no soportan ya el Neocolonialismo, ni las reglas impuestas por Occidente, estos países ven que la convivencia, acompañada de desarrollo económico es posible, sin injerencias en sus culturas o en sus políticas de relaciones exteriores. África expulsa a Occidente y en América, los progresistas avanzan. La Guerra de Ucrania, las Sanciones, la militarización del $US han sido decisivas para la aceleración de la eclosión de la nueva economía multipolar que propone el BRICS+. Hoy la UE agota su ecónoma en la Guerra de Ucrania, Alemania tiene que hacer recortes en lo Social para cubrir los 30 Mil Millones que le faltan para su presupuesto, mientras que su Ministra de Asuntos exteriores grita que Ucrania pasa ante todo, lo que le traerá sin duda alguna una crisis de Gobierno, la Funcionaria Úrsula, Presidenta de la UE probablemente no será reelegida y su equipo, señor Borrell y compañía saltaran, en España todos vemos las dificultades que existen para crear un nuevo Gobierno y en Francia, Grecia, e Italia surgen de nuevo serios problemas económicos, sociales y políticos. En USA vemos la situación complicada existente de cara a las Presidenciales del 2024. Occidente tiene un futuro económico muy comprometido, incluyendo una posible crisis financiera brutal. Arabia Saudí invirtiendo ya más de 280 Mil Millones de $US en empresas de la UE se deshace de forma elegante del papel US y se apropia de empresas con tecnologías futuristas, China junto a Rusia, India e Irán progresan en África. La Economía de la UE, que carece de fuentes de energías baratas y materias primas, será la principal victima de la Guerra en Ucrania, Políticos, cambiar de rumbo.