La tabla y la piedra

" EN un pueblo hubo un terremoto y el Cura se encerró en la Iglesia con los vecinos a rezar, comenzando él las oraciones: el Padrenuestro, y los vecinos "Padre Nuestro que …". El Ave María: "Dios te salve María …" De pronto el Cura ve una tabla que se mueve en el techo y dice: la tabla, la tabla; y todos comienzan: "2 por 1, dos; 2 por 2, 4, …"

Como chiste es malo, pero me lo contaron unos alumnos jovencillos hace muchos años, y se me quedó grabado. Y no solamente eso, si no que cada vez que ocurre algo de movimientos o semejante, me acuerdo del mismo.

Eso es lo que me ha pasado al enterarme de que "rara avis" ha caído en la carretera del Cañarete otra piedra. Lógicamente lo primero en que he pensado, s en si había ocurrido alguna desgracia personal. Afortunadamente, no la ha habido. Lo siguiente, que me pregunto es: del conjunto de las piedras caídas, ¿sabemos qué ordinal le corresponde a esta última?"Otrosí", en el año 2022, eso ¿tiene arreglo?