Me tapáis los ojos, pero no soy ciega

No soy ciega, aunque vosotros me tapéis los ojos. Os gustaría que bailase a vuestro son, pero soy tenaz y me niego. Me atacáis, cuando me manifiesto contra vuestros intereses, y tratáis de dominarme una y otra vez. Queréis patente de corso, hacer, sin dejar hacer a otros, mostrando una cara amable tras un corazón oscuro. Pero yo veo más allá de vuestra piel, penetro en vuestra mente, y os desnudo. Ya sé que eso os molesta, por eso no dejáis pasar ocasión sin tratar de hundirme. No soy vuestro producto: existo antes, durante, por encima de vosotros y por siempre, mientras existáis sobre la tierra. Querríais ignorarme, pero no podéis, formo parte de vuestra conciencia, y por mucho que pretendáis huir, os sigo. Formo parte de vuestro ADN, y sin embargo no dependo de vuestra voluntad. A veces me ganáis una batalla, pero nunca la guerra. El tiempo, a vuestro pesar, trabaja indefectiblemente a mi favor. Imponéis un orden social, familiar o económico, y exigís que se os reconozca justos, pero dura lo que vuestro poder de seducción, por más que os empeñéis en que sea eterno. Cada época tiene sus sumos sacerdotes, sus jueces togados, que santifican el poder, siempre bien pagados y nutridos. Ya no se necesita un templo, o un palacio de justicia, puede ser un plató, un pequeño artilugio móvil que vomita sin cesar mensajes uniformes, destinados a crear una realidad tan ficticia, como necesitáis vosotros para mantener la conciencia tranquila.Pero hoy como siempre, no me amordazáis, ni me atáis a vuestro carro, al que sigo como un pesado fardo. Cada día me enfrento a vosotros de forma contumaz e indómita. Os miro a través de los miles de ojos que os observan desde los campos de refugiados de Gaza, desde los rostros rígidos y entumecidos de los ahogados que os miran gélidos, con su mirada ciega, desde el fondo del océano al que fueron arrojados. Ojos que os taladran y persiguen por más que huyáis a todo motor, galopando sobre las olas con vuestro magnífico yate. No sirve de nada huir, la sangre con la que lo habéis pagado, impregna el sillón sobre el que os sentáis, la ropa que oculta vuestra pálida desnudez, o las copas en las que brindáis con champán. Podéis taparme los ojos tantas veces como queráis, pero la cruda realidad se impondrá sobre la ceguera, nada desaparece por cerrarlos. Solo os queda una esperanza, una forma de redención que os libere de la pesada carga que soportáis sin reconocerlo. Alza tu brazo hacia mí, dirige tu mano a mi cara, levanta la tela con la que cubristeis mis ojos, mírame de frente, y reconoce que la ciega no soy yo, que el ser humano aún puede hacer honor a la definición que de sí mismo se ha dado, desde que se alzó del suelo sobre sus dos piernas, y se declaró como el único ser racional que pisa la tierra.