Menos teatro y más política

Las formaciones de derechas tienen muy poco que decir en torno a las próximas elecciones autonómicas y, por ello, no dejan de buscar razones irrazonables en la crispación y el embeleco. Erre que erre o, como solían decir algunos de nuestros antepasados, "¡Arre burro!". Señoras y señores, lo que sí que es razonable es pensar por qué la derecha no ha conseguido gobernar Andalucía durante todo el tiempo de la democracia. El socialismo ha tenido sus fallos (muchos de ellos por omisión), como es lógico, pero, lo dicho, ¿qué habrán hecho los demás para que la gente no los vote?

En Almería sigue existiendo esa minúscula y mísera artimaña electoralista provincial, que sigue pretendiendo rizar el rizo y hacer creer a la población que la culpa de todos los males indalianos es de la Junta de Andalucía, o sea, del SOE. Podríamos seguir jugando a "cara o cruz", "y tú más", "Tango y Cash" o a los "Robot Jox"; pero, al menos en mi caso, sería perder el tiempo en sandeces partidistas que no llevan absolutamente a ningún lugar, y me auto-convertiría en uno de esos "hooligans" tertulianos que terminan colando los goles en su propia meta por inercia. No es mi caso, para nada... Algunas personas mayores, a veces, nos refieren que el hecho de que aquí siempre haya triunfado la derecha se ha debido a la aparición de una nueva clase de "ricos nuevos", muchos de ellos que ni recuerdan su origen...

¡Pobre gente la que no recuerde su procedencia y sus raíces!

Esta supuesta clase debería saber que la socialdemocracia nunca va a estar en contra de las personas que prosperan y, por supuesto, disponen de una economía saneada. Lo que está claro es que Andalucía (y Almería) merece un gobierno que defienda, ante todo, a la clase media y trabajadora, que sea cercano a su población (precisamente es lo que siempre ha cumplido Susana Díaz), que atienda a los intereses y necesidades de todos sus ciudadanos andaluces y que "sienta" y "se vuelque" integralmente en cada una de sus provincias; desde Cabo de Gata hasta Ayamonte y desde Tarifa a la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas... Mientras tanto, dejemos todos el mal teatro, el fenómeno "hooligan" en los medios de comunicación y las casposas vanaglorias en las redes sociales. La ciudadanía exige compromiso y seriedad; no estar como pulpos en un estanque de tiburones.