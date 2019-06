El teatro vivo

El teatro es esa rama de las artes escénicas de la que se dice que siempre está en decadencia pero que nunca muere. Posiblemente ya habría algo parecido al arte dramático antes de su florecimiento en la Antigua Grecia, pero aunque así no fuera, la existencia del teatro desde la obra de Sófocles que se remonta a 550 años antes de Cristo, hasta el día de hoy aun se mantiene vivo. Con la aparición del cine hubo quienes pronosticaron su desaparición, pero ambas artes conviven ocupando cada una su espacio correspondiente. La televisión tampoco ha hecho mella alguna en el teatro, sin embargo yo diría que algo ha afectado al cine de grandes salas que la mayoría han desaparecido y nos hemos acostumbrado a ver películas sin salir de casa y en tamaño reducido. Por el contrario las salas de teatro a la italiana ni han desaparecido, ni se han trasladado al extrarradio, sino que ofrecen representaciones de cualquier época o lugar, de autores nacionales o extranjeros, clásicos o contemporáneos, con bastante aceptación. También abundan los festivales de teatro y su interés se incrementa cuando se desarrollan en escenarios históricos como el Romano de Mérida o el corral de comedias de Almagro. Es posible que con la proliferación de mecanismos virtuales para mostrarnos imágenes a través de pantallas de todo tipo, se hayan revalorizado las actuaciones en vivo y en directo, y desde hace unos años se está propagando en todas las ciudades una modalidad de teatro breve que se desarrolla en espacios adecuados al formato de una dramaturgia más cercana. Aunque lo parezca no se trata de una novedad sino la recuperación de viejas formas como los entremeses cervantinos o los sainetes de Arniches, que se representaban en las épocas de mayor esplendor del arte dramático. Esa modalidad está ocupando un espacio importante también en Almería y se programan piezas teatrales en locales de recreo con vocación cultural como son El Zagúan, la Guajira, el Classi Jazz o La Cuarta Planta. Mención especial merece La Tetería de los Baños Árabes que se ha convertido en un centro dramático con programaciones periódicas. Y aunque en esta columna no dispongo de espacio para nombrar a todos los teatreros no puedo menos que citar y felicitar a Fernando Labordeta cuya función no se limita a producir sus obras sino que, de una manera natural y espontánea, conecta con otros grupos, y es un componente esencial para el desarrollo del teatro en Almería.