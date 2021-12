Esta temporada se lleva ómicron

Algunos me dirán que menos bromas con esto, pero como no nos lo tomemos con un poco de humor, en especial los más vulnerables, vamos a terminar desquiciados. Este otoño-invierno se ha puesto a marcar tendencia a una velocidad endiablada la variante ómicron del dichoso coronavirus. Y de nuevo estamos todos de los nervios, a ver cómo vamos a celebrar la Navidad. Es curioso que antes de la pandemia cada vez había más gente que pasaba de estas fiestas entrañables, que casi aborrecía las cenas familiares y no quería saber nada de suegras y cuñados. Y ahora, por segundo año ya, que tenemos la oportunidad de escapar de esas reuniones con una estupenda excusa, resulta que si no nos rodeamos de muchos parientes y asimilados, los famosos allegados, nos ponemos tristes. El caso es llevar la contraria. Ya nos habían dicho que si no repartíamos las vacunas por todo el planeta, los países pobres iban a ser un cocedero de nuevas variantes que acabarían llegando todas aquí, y en ésas estamos, otra vez con el estrés y la ansiedad, cuando ya creíamos que la pandemia jugaba los minutos de la basura. Estamos muy mal acostumbrados: vivir nunca ha sido fácil. Que se lo digan a nuestros antepasados, en un mundo de guerras interminables y pestes diversas. No digamos ya el estrés de los hombres prehistóricos, todos los días con el temor de ser devorados por una fiera. Y encima sin poder llamar a una ambulancia si te atacaba un bisonte, ni acudir al psicólogo si sobrevivías al ataque.

Tendremos que adaptarnos a esta tensión y a esta angustia porque la pandemia no ha terminado. Igual aprendemos a decir correctamente decimocuarta ola, y no catorceava, y escuchamos en los telediarios que nos van a poner la vigesimosegunda dosis de la vacuna, y no la 22 dosis. Por lo demás, puede que nuestros científicos, con algún algoritmo predictivo, nos adelanten las variantes que triunfarán en la próxima temporada de primavera-verano. Los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pueden mostrarnos en una gran pantalla las propuestas ya mutadas. "En la CSIC Fashion Week, que se celebra en Madrid, hemos visto las nuevas colecciones de variantes y destaca la que puede convertirse en la estrella de esta primavera: la rho. Luce 98 mutaciones en todo su genoma y 45 en la proteína de la espícula, es una variante muy vistosa y con mucho colorido".

Aunque luego la OMS, si eso de rho ofende a alguien o suena mal, lo mismo se salta esta letra y la denomina sigma, a saber.