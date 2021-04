El idioma español, la lengua de Cervantes y Sor Juana Inés de La Cruz, es la primera e indispensable herramienta que emplea la industria del politiqueo en sus quehaceres, mejor dicho, en la briega con sus intereses, que en general tienen poco o nada que ver con el bienestar y la vida real de los ciudadanos. Pocos políticos tienen arrojo para hablar en libertad y por el bien común. Han privatizado la política y nos han relegado como sociedad civil de la plaza pública y del gobierno de España. Sólo tenemos que analizar que legislan, como y para quien. Cada día debemos recordar que España es nuestra Nación; su soberanía nos pertenece. Es nuestro hogar y trabajo conjunto. También lo es el idioma español y no necesitamos permiso de nadie para emplearlo. Tomemos la palabra para reconstruir nuestra Democracia. Empecemos por conjugar nuestros verbos auxiliares. Para haber y tener también hay que ser y estar. Traigamos al presente un verbo que han desterrado: Unir. No lo volvamos a olvidar jamás. Particularmente desde 2004; los políticos profesionales se han entregado a imponernos la cuadratura del círculo. Enmendarle la plana a Pitágoras porque ahora la suma de dos y dos son cuatro con decimales, cuya variación depende de la perspectiva de los ideólogos de turno. Lo que viene siendo el eje Galapagar, La Habana, Caracas, Buenos Aires. La cruda realidad es que el déficit de España está disparado y su prestigio como Nación, a los pies de los caballos. Queridos lectores, expresándome en "politiques", por más que busco no hallo la expertitud progresista binaria trasversal empoderada resilente. Leo, respeto y me apoyo en Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Clara Campoamor…No me da la gana de llegar sola y borracha a ningún lugar, porque no salimos más fuertes, y muchos conciudadanos no solo se han quedado atrás, se han ido en soledad. Ahora muchos de nuestros compatriotas madrugan para ir a las colas de reparto del banco de alimentos o de los comedores sociales. Los ciudadanos-contribuyentes españoles pagamos los impuestos, para ser beneficiarios e impulsores del fruto de nuestro trabajo; no para que destruyan nuestra Nación imponiendo analfabetismo funcional al servicio de la barbarie totalitaria. La lengua española ha sido prohibida por acción y dejación de la élite política ¡Qué disparate es este! Significados: el mal nunca es el bien.