Fuera tentaciones exclusivistas

Hemos de hacer de todo un problema? ¿Hay que sacarle punta fina al lápiz en cualquiera de las cuestiones o de las declaraciones? ¿Tiene mucho sentido darse por aludido, por ofendido, y acusar de un desliz o de mala fe a quien no diga exactamente lo que uno quiere y con las palabras que uno quiere? Piel muy fina. Claro que en ocasiones esa piel fina puede poner de manifiesto algo más que piel delicada. Dijo el Presidente de la Junta, aludiendo a las festividades que se avecinan, que había que seguir siendo prudentes durante las "fiestas de primavera". Supongo que quería referirse a esa larga serie de fiestas que festonan las próximas semanas y que tienen los más variados motivos y formas de celebración. Era la suya una expresión abierta, inclusiva, en la que cabían todos los andaluces. Pero no faltó para que saltara Vox considerando esas palabras como una "grave ofensa a los católicos": porque tendría que haber dicho que era la Semana Santa, y al haberlas embutido en ese conglomerado de "primavera" les había quitado entidad poniéndolas en una remota segunda fila, y eso era algo intolerable. Ciertamente, detrás de tal modo de proceder se encuentra algo más grave que una fina sensibilidad: un sentimiento de ningunear a todo aquel que no "está conmigo" y que por tanto está "contra mí" y contra mi concepción de la realidad. Es como si lo prioritario o lo único a tener en cuenta sea la celebración o la participación en esa gran representación teatral que son las procesiones de las distintas cofradías. Es cierto que las ciudades sufren una convulsa transformación durante los días de la Semana Santa. Una transformación que afecta a la vida ordinaria de todos los ciudadanos, les gusten o no las procesiones. Bien. Es una de las actividades realizadas por una colectividad de ciudadanos y por supuesto hay que tenerlas en cuenta y respetarlas, sean o no santo de tu devoción. Pero eso no significa en modo alguno que la totalidad de la población tome estos días como una celebración religiosa. Para muchas personas estos días como unas simples vacaciones y unos días de asueto. Lejos quedan los tiempos en los que los niños no podíamos jugar en la calle esos días estando expuestos a una reprimenda incluso de la policía municipal. Si hay que ser tolerantes, todos debemos ser tolerantes. Todos debemos ser abiertos. Y aceptar que ni siquiera las nomenclaturas puedan ser excluyentes.