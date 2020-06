La terraza en la noche de San Juan

Cualquier noche de San Juan pasada fue mejor. Y me remonto a una veintena de "noches", que a lo largo de tantos veranos hemos disfrutado en una terraza. Pero me refiero a "esa terraza" en especial.

Asistir a la fiesta nocturna, la noche de San Juan en esa terraza, subida como en un altiplano, en Aguadulce, era uno de los mejores y más divertidos planes del verano.

Es el caso éste en particular, y deben darse algunas condiciones: tener un amigo con terraza, que ese amigo decida hacer una fiesta con motivo del inicio del verano en la noche de San Juan, que ese amigo te invite y no tengas otra obligación de mayor envergadura y puedas asistir. Como verá, amigo lector, la cosa puede salir redonda si se cumplen todos esos requisitos.

Es un lujo esto de las terrazas, sobre todo si es espaciosa y además disfruta de vistas sobre la bahía de Aguadulce. Esta es así. La mía, en cambio, no tiene nada de eso: Solo caben unas diez personas y no tiene grandes vistas. No sirve como terraza. Al menos, no para hacer fiestas. Crecen en ella mis macetas, que por cierto, cuido con primoroso mimo y cuidado; salgo ocasionalmente a desayunar y de vez en cuando a leer poesía y declamar en voz alta sin molestar. Pero no vale para fiestas. Una pena.

En "esa terraza" la tarde-noche del día anterior todo está en perfecto estado de revista. El catering. Las mesas altas vestidas. El buffet. El cortador de jamón. El enfriador de la manzanilla, y los camareros uniformados. ¿Y qué me dice del grupo musical? ¡¡Vaya repertorio!! Alguien entonaba el "Resistiré", que por esta situación del Covid-19 ha recogido más de veintiun millón de reproducciones. Las chicas, todas ellas muy arregladas, nos cantaban "La chica ye-ye". ¡¡Que noche las de cada San Juan de antes!!

Todo este panegírico es pensando que te invitaba el amigo. En la terraza estaríamos más de cincuenta personas. La noche lo engullía todo mientras a unos metros y divisando toda la bahía, las hogueras crepitaban una con otra en plena playa.

En estas fiestas hablas con todos los amigos, y los que no lo son, y que a lo mejor empiezan a serlo a partir de esa primera noche.

Con las copas hay que tener cuidado, sobre todo porque la situación se puede ir de las manos. Y no es cosa de quedar como un borrachuzo.

Era una suerte asistir a "esas fiestas", y tener un amigo con terraza. ¡¡Qué buen anfitrión eres, fulano de tal!!