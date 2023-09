Con los calores que hemos padecido en los meses ya por fin pasados, y la insoportable humedad del aire, me vino a la memoria los cines-terrazas de verano. Las estrellas del firmamento de Almería en las noches de luna menguante competían con las de las pantallas. Con los años, ya en la lontananza del tiempo, me da la impresión que poco a poco, aquel “gusanillo” de ir todas las noches con la pandilla de verano al cine, ya no fue tan evidente. En algunas terrazas además de cine se daban combates de boxeo y actuaciones de cante flamenco y si mal no recuerdo pequeños circos, caso del llamado Tiro Nacional. En aquellos años hubo en nuestra ciudad muchos cines-terrazas de verano. No es cuestión de relatar todas, pero por cercanía y comodidad eran la Terraza Norte y la Terraza Imperial mis preferidas.Un joven ingeniero americano, Willis Carrier, ideó el aire acondicionado o climatizado, allá por 1902, con este invento, los cines de invierno se refrigeraron. Además de anunciar la película de turno destacaban los de “cine refrigerado”, y poco a poco fueron desapareciendo aquellas terrazas a cielo raso de nuestra juventud.