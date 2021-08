El tiempo y "EL MATRACA"

De mi época del entonces llamado "Instituto Nacional de Enseñanza Media Masculino de Almería" recuerdo que a principio de curso se celebraba en la Capilla del mismo una Misa por doña Celia Viñas, así como la impronta que me dejaron, por orden cronológico, don Pascual y el Matraca, alias don Francisco de Asís Sáinz Sanz. De don Francisco recuerdo que me dijo que "eso de que el tiempo es oro, no es cierto, porque el oro se puede comprar, pero el tiempo, no". Ahí queda eso.

Cuando llegué a Granada, precisamente en el 69, cuando llegaba a Granada la resaca de Mayo del 68, tenía claro que iba a una Universidad, plena y completa, y que la vida universitaria no era solo ir a clase y aprobar los exámenes. Ese era el principio, pero solo era parte del fundamento de la vida universitaria. El resto, era ser jóvenes y, por tanto, sin derecho a desperdiciar ni nuestro tiempo, ni, por supuesto nuestra vida. Teníamos la obligación de reforzar la resaca y aprender para ser dignos del futuro que se avecinaba y del que seríamos parte activa.

Así que, invertíamos nuestro tiempo entre los apuntes y los panfletos "paridos" por las vietnamitas: multicopistas de manivela. Nos fue bien y la Universidad nos egresó a la Sociedad con la satisfacción del deber cumplido. No es poco. Ahora veo que estamos inmersos en una enfermedad que progresa del mismo modo que "arde la pólvora" y que "se extiende como mancha de aceite". Pero no veo que los jóvenes, en su mayoría, estén ayudando a sujetar "esa caballería", si no todo lo contrario en muchas ocasiones: están ayudando a propagar la enfermedad.

¿Qué pasa en esas cabezas?. ¿Quién "les ha metido en la cabeza" que eso de salir a emborracharse con el botellón de los "coleo, coleonis" es un Derecho Fundamental? ¿Quién les ha dicho que eso no pasa factura? ¿Es que todavía no se han enterado, a pesar de tanto como dicen que saben, que con "el ejercicio de ese derecho" se pueden quedar tontos? Así de claro por si leen estas líneas.

Ítem más: ¿A qué se debe esa agresividad contra los que les piden que cumplan las leyes vigentes? ¿Contra qué o contra quién pelean?.

¡Vamos a dejarnos de tonterías! Su comportamiento es ilegal, desvergonzado, y carente de lógica. Es propio de vándalos: están provocando un grave problema de salud y engordando la pandemia, así que en vez de disolverlos, concéntrenlos y, por ejemplo, llévenlos a reconocer enfermos del Covid y de alcoholismo, así como otras patologías relacionadas con los botellones de los …ones.