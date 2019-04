EL tiempo, que nos atrapa en círculos concéntricos

Me despierta la tenue luminosidad, que entra por el hueco de la minúscula cristalera de colores, e ilumina la estancia con haces de luz irisados. La casa se abre hacia la luz y la frescura del patio interior, al que dan todas las habitaciones, situadas en torno al corredor de madera que lo circunda, jalonado de macetas, y con una pequeña fuente central que llena el aire con el murmullo del agua, en tanto que fuera, el Almuhecín llama a la oración. Abajo se entrechocar de platos y vasos, el aroma a café, té y hierbabuena sube hasta mi cama. Me asomo al patio, para tratar de adivinar qué día va a hacer, a fin de escoger la ropa apropiada; la chica con chilaba y pañuelo en la cabeza, que desde la cocina me ha observado, me saluda sonriente: bonjour madame, y yo le contesto con igual sonrisa: bonjour!!.

En la terraza, la mesa está dispuesta: aceitunas, zumo de naranja, té, café, leche, tortitas, miel, queso, y pan, entorno los ojos y escucho a mi abuela, (también lleva un mandil y un pañuelo en la cabeza: está de luto): niña, venga y siéntate que se te enfría la leche!, nada de bonjour madame, nada de hierbabuena: café y rosquillas de Alhama sobre la mesa, para los niños, leche y Cola Cao. Me froto los ojos.

Los primos nos sentamos a la mesa entre codazos y risas, y enseguida salíamos corriendo, con la rosquilla en la mano, y el bigote de chocolate, mientras nuestras madres nos gritan: niños no corráis, que se os corta la digestión!. El aroma a hierbabuena me saca de la ensoñación, la chica que nos ha servido el té, nos dice: voulez vous jus d´orange, y con una sonrisa le respondo: oui, merçi bien. De repente me doy cuenta de que el tiempo transcurre en círculos concéntricos, y nos atrapa en su seno, de que las fronteras se dibujan sobre un mapa, pero las barreras están en la mente. Paseando por las calles de la Medina, comprando en sus mercados, comiendo en sus bares, leyendo a sus escritores, descubro cuanto hay en común en su arquitectura, en su cocina, en sus tradiciones, pero un inmenso mar nos separa: el tiempo.

Un día cualquiera, de un remoto verano, nos sentábamos en el patio, con perfume a jazmines, provistos de abanicos, los niños correteando, mientras las tías y las abuelas preparaban la cena, y los hombres volvían del bar. Hoy paseando por La Medina, compruebo que el tiempo se ha detenido en esta parte del mundo, las mujeres con sus compras, los niños de la mano, los hombres sentados en los cafés, viendo pasar la vida, mientras los turistas nos extasiamos subyugados por este viaje en el tiempo y en el espacio, que nos devuelve a nuestras raíces. Mientras escribo, siento en la butaca de rejilla, en el patio jalonado de aspidistras y jazmines, pongo la merienda sobre la mesa y grito: venga, a merendar!!, ahora la abuela soy yo.