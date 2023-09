La vida no es una calle, ni el tiempo un cruce de personas bien distintas en su edad, en lo que llevan y en lo que les vale para ello, pero, contemplando esta fotografía, la vida y el tiempo parecen discurrir a lo largo de la calle, donde se encuentran los tiempos del tiempo: el más hecho de pasado, el algo más cercano al presente y el que todavía es, de manera más propia, tiempo venidero: una abuela, una madre y una niña. Por eso, en el cruce, cabe a la abuela el regocijo de dar con la vida en ciernes, sentada la niña en un carrito de bebé y apoyada ella, la abuela, en otro carrito donde se sostiene más segura. Saludará la abuela con las carantoñas del cariño que los años no arrugan, sino que hacen más genuinas. A la niña no han de parecerles extraños esos gestos, ya que está descubriendo las manifestaciones de la vida, y esa es tierna y bondadosa. Mientras que la madre, en su intermedia madurez, advertirá que vive el tiempo entre generaciones, ya que tan relativamente lejos pueden parecerle el de su hija pequeña y el de la abuela. El primero, por recordado de su infancia; y el segundo, tan solo imaginado en el devenir, aunque pueda observarlo cuando la abuela pasa al lado y apoya su tiempo en el carrito que le da sostén. Somos el tiempo que nos queda, y acertó Bonald.