Aquellos tiempos

Dice el maestro Sabina que: "Incluso en estos tiempos / veloces como un Cadillac sin frenos, / todos los días tienen un minuto / en que cierro los ojos y disfruto / echándote de menos …/ …y aunque quiera olvidar no se me olvida / que no puedo olvidarte."

Traigo a colación esos versos para exponer "en plan bonito" mi sentimiento respecto a la Universidad.

En mi juventud los egresados seguíamos la regla del 1/10: de cada 10 que empezábamos, terminaba 1. En la Escuela, en el Instituto y en la Universidad. Ahora en la ESO, con los nuevos cambios, la nueva proporción será 10/10.

Pero quiero señalar que, al menos, Universidades como la de Amería, están intentando mantener la calidad y vivir incardinadas en la Sociedad. Digo esto, porque como le tengo afecto a la Universidad y a la Comarca del Mármol, imagino que un año más habrá asistido el Rector a la entrega de los Premios del Mármol en representación de nuestra Universidad para felicitar, personalmente, a los organizadores y a los premiados.