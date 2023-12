En la página web de la Universidad En Internet (UNIR. Universidad de Logroño, La Rioja) se definen las Artes Escénicas como “Todas las expresiones artísticas en las que se lleva a cabo una representación escénica. Estas se componen de una gran variedad de manifestaciones artísticas, pero todas ellas derivan o son resultado de una combinación entre las tres disciplinas principales: el teatro, la música y la danza. Todas son una forma de arte efímero y deben contener tres elementos esenciales: la interpretación, el escenario y el público”. Han evolucionado a lo largo de la historia, estética, social y culturalmente. Su origen se remonta a la Prehistoria, relacionadas con rituales de protección de los malos espíritus, éxito en la caza, atraer las lluvias, protección de las cosechas y el ganado.

El teatro occidental surgió en Atenas entre los siglo VI y V a. C. El desarrollo y la creación tecnológicas, con la aparición de la fotografía, la radio, el cine y la televisión (siglos XIX y XX) han tenido gran influencia en ellas. Especialmente, en lo que a su naturaleza efímera se refiere. Internet y las redes sociales (siglo XXI) tienen un papel en evolución en cuanto a su creación, difusión y conservación. La semana pasada se difundió una puesta en escena de autobombo, porque el Minotauro que habita en Moncloa presentó su segundo libro. O como perpetrar la literatura desde las atalayas del poder. Uniformado con su traje cerúleo, me recordó una de las escenas memorables de Meryl Streep en El diablo viste de Prada “Crees que esto no tiene nada que ver contigo”.

El libro trata sobre la acción de su gobierno. Explica “Lo que es posible lograr como nación en el futuro: pasar de la resistencia a esa tierra firme que España alcanzará”.

Hace un lustro que no es tierra ni es firme, nada más que un laberinto de miedo y miseria. Un erial reseco con un relato impuesto. En Espartaco (1960) hay un diálogo inolvidable entre el joven Julio César (John Gavin) y el senador Sempronio Graco (Charles Laughton) en referencia a Roma y las ambiciones de Licinio Craso “Es como una viuda rica. Muchos la aman como a una madre, pero Craso la quiere como mujer, entiendes. Llamémoslo así”. Todo ello en el más patriarcal sentido de dominación. Por mucho teatrillo, prosa sectaria y aplausos interesadamente sumisos; aunque el Minotauro se disfrace de literato, Minotauro se queda.