La semana pasada el Partido Popular aprobó las cuentas del Ayuntamiento de Almería para 2023 y lo pudo hacer, dado que gobierna en minoría, gracias a los apoyos del concejal no adscrito que se fue de Vox y del único concejal que ha quedado de Ciudadanos tras cambiar de liderazgo este partido en Almería capital. Los concejales socialistas votamos en contra de las cuentas que presenta para el próximo ejercicio el equipo de Gobierno del Partido Popular, no porque nos opongamos a todo o porque queramos ser obstruccionistas, nos opusimos porque sencillamente los números que presenta el PP son un timo. Son un timo porque a lo largo de muchos lustros de gobiernos sucesivos del PP en nuestra ciudad hemos podido constatar año tras años sobre el papel y sobre la propia ciudad cómo las actuaciones que prometen y que presupuestan no se hacen. Son los presupuestos del timo a los almerienses, y en ese viaje los socialistas no vamos a acompañarles. Analizando concretamente el presupuesto destinado a inversión propia del Ayuntamiento, todos los años desde que se inició este mandato, por no hablar del pasado, se han consignado cantidades que luego hemos comprobado en las sucesivas liquidaciones del presupuesto que no se han gastado en un porcentaje importante. En el presupuesto de 2020, de los 42,7 consignados para inversiones en nuestra ciudad se ejecutaron 24,8; en el de 2021, incluyeron 28,3 millones para inversiones de los que gastaron 18 y, en el de 2022, había una partida 40,4 millones y solo han consumido 26 millones, algo más de la mitad. ¿Nos podemos creer por tanto que van a cumplir los compromisos dibujados para 2023 con los 28,9 millones presupuestados para inversiones? Los concejales del PSOE no nos lo creemos y por eso dijimos no a unas cuentas que son irreales y que no responden a las necesidades de los almerienses. También decimos que son los presupuestos del timo porque no figura ni un solo euro para el Paseo de Almería y ni un euro para el proyecto estrella del PP, el proyecto Puerto Ciudad, cuyos representantes llevan décadas anunciando. Si no se refleja en el presupuesto no hay ninguna intención de hacer nada. También desaparecen del presupuesto proyectos como el Pabellón de Costacabana que sí figuraba en los años 2021 y 2022, y que fue incluso presentado por el anterior alcalde a los vecinos de Costacabana, El Alquián y La Cañada. Estos son los primeros presupuestos de la nueva alcaldesa, pero ella ha sido también la primera teniente de alcalde en el actual mandato. Es su responsabilidad todo lo que se queda sin hacer.