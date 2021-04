De tirano y taimados

Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Capítulo II. De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos. Artículo 9. Actividad. Apartado 1:"Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo". Miércoles 7 de abril de 2021, Madrid. Barrio de Vallecas, Plaza de la Constitución, acto de precampaña del partido Vox. Se inicia la actividad y a los pocos minutos, irrumpe un grupo de exaltados que desatan la violencia. Nada les importan las consecuencias de sus acciones. Se insulta, se lanzan piedras. Pretenden impedir que el partido Vox pueda llevar a cabo su derecho constitucional de hablar en el Ágora, en la plaza pública que compartimos todos los ciudadanos, y de la que igualmente todos somos responsables en cuanto a su buen uso con respeto mutuo y valores cívicos. ¿Por qué no se respetó y se cumplió la Ley? Acaso no es el primer deber del Gobierno en general, y del ministro del Interior en particular, ante estos flagrantes hechos que atentan contra la Carta Magna. Del mismo modo ¿ por qué no se respeta en España el derecho y el deber de la sociedad civil de acudir a la plaza pública en paz y tranquilidad? Atroces maniobras que degradan nuestra Democracia porque se hacen desde el poder. Le faltó tiempo al exvicepresidente para vociferar ¡Exprópiese la Democracia y el cumplimiento de la Ley! Claro está que para el narciso morado la ley se incumple a capricho empezando por la Constitución. Este aspirante a sátrapa perpetuo es una de las figuras más lamentables, calamitosas y pérfidas que alguna vez hayan tenido protagonismo y responsabilidades de gobierno en nuestro país. El 19 de septiembre de 2013, dio una conferencia en la Universidad de La Coruña titulada "Comunicación contrahegemónica" donde no tuvo empacho alguno en declarar "…Pero yo no puedo decir España…yo puedo tensar y decir yo soy patriota de la democracia" Todos le hemos visto prometer el cargo de vicepresidente con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución del gobierno de España. Al ansia de dominio le encajan sin problemas la mentira y el cinismo más descarado.