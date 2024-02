Llevamos años denunciando el deplorable y vergonzoso estado de suciedad del entorno del mercadillo de El Alquián. No solo bolsas de basura y todo tipo de plásticos, a un paso del aeropuerto, de la playa, de los hoteles de El Toyo, del Campo de Golf o del PITA, sino además residuos peligrosos, escombros y restos vegetales. Nuestro Ayuntamiento gasta miles de euros en promocionar Almería en FITUR pero permite que los turistas vean esto al llegar al aeropuerto o cuando visitan el mercadillo como elemento pintoresco.

Hartos de que el PP ignore esta realidad, la semana pasada realizamos una ruta con vecinos del barrio para denunciar ante los medios de comunicación y en redes sociales esta situación vergonzosa de la que son responsables los mandatarios del PP en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, y vamos a trasladar al Seprona de la Guardia Civil todas las imágenes que hemos tomado, pues hablamos de una rambla y de un paraje natural.

No debe ser tan complicado mantener limpia la zona, pues justo la tarde anterior a la llegada de los medios de comunicación, el PP dio orden de que se retiraran las basuras, al menos lo más vergonzoso. Nos alegramos, pero no es serio gobernar a golpe de convocatorias de prensa o atendiendo a la agenda que marca la oposición. No es serio.

Confiamos, eso sí, en que esta acción haya servido para que los mandatarios del PP se den por aludidos y lleven a cabo un verdadero plan de choque de limpieza en toda la zona; que pongan en marcha por fin la ordenanza de mercadillos y evitar que se sigan utilizándose bolsas de plástico, que terminan esparcidas por cualquier sitio; y que establezcan un punto limpio donde los agricultores puedan depositar sus residuos de forma correcta acompañado de una campaña de concienciación sobre el daño de arrojar los residuos en cualquier sitio, no solo para el medioambiente, sino también para la imagen de nuestra agricultura.

Desde el PSOE no vamos a parar hasta que no veamos limpio este emplazamiento. No podemos permitir que se sigan dando esa imagen. La alcaldesa tiene que salir de su zona de confort, del plató de televisión en el que parece vivir, y darse una vuelta por allí para ver con sus propios ojos en qué estado mantiene nuestra ciudad. Es lo que tiene gobernar tantos años, que se acaba por no ver ni lo que se lleva puesto.