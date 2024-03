E Si quieren que les diga la verdad no entiendo en la mayoría de las ocasiones lo que nos quieren vender los políticos de nuestra tierra. Desde el ayuntamiento ediles del Pp nos anuncian que estamos en la transición verde y digital. Lo de digital lo puedo entender, van a seguir metiendo a dedo a amigos y familiares en los puestos de asesores, que las subvenciones las darán a quiénes les dé la gana y que las contrataciones irán a las empresas que mayor coima ponga sobre la mesa. Lo de la transición verde en la que se han empeñado nuestros políticos cuesta que me entre en la mollera. Que si plan verde por aquí, cubo verde por allá, transición verde a la remanguillé. Demasiado verde ve uno al personal. Más que verde, diríamos que verderón. De jóvenes creíamos que lo verde estaba pasando los Pirineos, por aquí se llevaba más lo de las revistas “guarrillas” debajo del colchón, los colores oscuros de las sacristías, los negros de las sotanas, y que era pecado todo lo relativo a lo verde, de ahí que el que podía se daba un viaje a la colorida y alegre Francia a ver ese color que andaba prohibido por estas tierras de María Santísima.

¡Viva lo verde, gritaban los Landa en los setenta! Muy verderón veo al personal últimamente. Da la impresión que no saben pensar en otra cosa. Un día nos quieren prohibir la pornografía en internet, otro la prostitución, el siguiente que los clientes serán multados, y de pronto aparecen en el ayuntamiento y nos venden lo de la transición verde como la panacea, no sé muy bien para qué.

Los hombres del campo contaban estos días, montados en sus tractores, enfrentados a la policía, luchando por su futuro, que lo del plan verde, el pacto verde y todas las tonterías que se van inventando los políticos no es que a ellos y a sus cultivos les sirvan de mucho. Tengo la impresión que lo de la transición verde tampoco lo entiende ellos, y si no lo comprenden ellos, no veo a nuestros políticos, algunos no han recogido nunca un huevo de gallina en el campo, que sepan lo que nos quieren vender.

Pero se les llena la boca de transiciones, colores, planes y venturas para el futuro. Y les encantan las reuniones donde hablan de estas historias, donde creen que ellos están cambiando el mundo. Al final, como ocurre siempre tras las mismas, una copa de despedida, un hasta la próxima y a seguir viviendo de transiciones de colores que muy pocas veces llegan al convertirse en realidad. Pero ellos han quedado muy bien. Se han sentido importantes.