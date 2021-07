Se trata de adaptarnos al cambio

Allá por el año 1859, Darwin escribía en su capítulo quinto del libro "El origen de las especies", que: "Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio". Nos comunican que estamos por la quinta ola y la estrategia política de lucha contra la COVID 19 se basa más en la esperanza de volver a la vida que teníamos hace año y medio que en la adaptación situación que vivimos. El virus campa a sus anchas por el mundo, nos dicen. Casi todas las semanas nos encontramos con que ha aparecido una nueva variante, siempre más contagiosa que la anterior, que preocupa a la comunidad científica. Por cierto, a este paso se van a quedar sin letras del alfabeto griego con las que bautizar a las nuevas mutaciones. Asistimos atónitos a constantes improvisaciones de los gobiernos a todos los niveles: local, autonómico y por supuesto, nacional. Vemos en las noticias cómo las medidas anti COVID varían según la comunidad autónoma o el criterio del juez. Y mientras, los impotentes y disciplinados ciudadanos aceptamos las cambiantes normas con resignación, aunque cada vez con menos paciencia. Tan solo hay que darse una vuelta por los bares, mientras nos sigan permitiendo hacerlo, y escuchar las tertulias o los comentarios en los corrillos de no más de seis personas, por supuesto. La tolerancia es la virtud de las personas con paciencia razonada, un tipo de indulgencia que no es infinita; la sociedad está empezando a hartarse de las constantes variaciones en criterios políticos que nos afectan a todos. En Almería nos han vuelto a dejar por segundo año sin Feria alegando la preservación de la salud por encima de cualquier fiesta. ¿El Ayuntamiento no se ha planteado en ningún momento encontrar nuevas fórmulas para conjugar seguridad con ocio? ¿Ha realizado el gobierno del PP algún estudio de impacto económico y ha elaborado ya un plan de choque para compensar las pérdidas al sector? ¿Tiene el gobierno de la ciudad alguna idea clara de cómo actuar o estamos ante un experimento municipal de prueba y error? ¿Alguien en el gobierno sabe lo que hace en esta ciudad? El equipo de gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para encontrar nuevas fórmulas sin necesidad de cortar por lo sano y de cercenar los ingresos de cientos de personas que necesitan vivir, pagar sus facturas, entre ellas la de la luz de la que tanto se habla y que sube cada día más. Esta decisión del alcalde supondrá un nuevo batacazo económico para los bolsillos de los ciudadanos, de pymes y empresas del sector del turismo y ocio de Almería. Cerrando a las doce de la noche y con la alarma que han creado la gente no va a acudir como en otras ocasiones a disfrutar de las actividades programadas. No se trata tan solo de eliminar eventos, ya que con el virus vamos a tener que convivir mucho tiempo, se trata de dar seguridad sanitaria y económica a toda la ciudadanía. Se trata de adaptarnos al cambio, cuanto antes.