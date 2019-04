Un tren fantasma

Me impresionó la portada que el Diario de Almería le dedicó la semana pasada al viaje en tren a Sevilla. El reportaje y la foto de Rafael Espino, las figuras diminutas arrastrando las maletas en medio del páramo, resultaban demoledoras.

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación?, me pregunto. No tengo la respuesta, pero hay un comentario de Pablo Venzal que me parece oportuno destacar: "Tenemos que empezar a ser críticos los almerienses con nosotros mismos". Quizás sea una de las razones que expliquen la existencia de este "tren del miedo". La afabilidad del almeriense nos juega a veces una mala pasada, nos vuelve demasiado complacientes. Y nuestros representantes políticos ni han estado a la altura de las circunstancias ni han querido crear un ambiente cívico diferente. Daré algunos ejemplos.

Cuando se comunicó en Garrucha que Guirao iba en las listas por Almería, el representante local del PSOE comentó que estaban orgullosos de que viniera por nuestra provincia. E idénticas expresiones -orgullosos, muy satisfechos- se oyeron cuando se presentó Cs con Villegas. Miramos a estos personajes con el mismo arrobo que los pastorcillos a la Virgen de Fátima en vez de recordar que son ellos, los candidatos, los que deben estar orgullosos por haber sido nombrados para representar a la provincia. Y, claro, así nos va. Me acordé luego de un comentario de Javier Arenas. Se mostraba muy contento de venir por Almería porque era el único lugar en el que, en vez de pedirle, le decían: 'Javier, qué quieres, qué necesitas'. Los dirigentes locales se perpetúan, sí, con estos homenajes y muestras de admiración. Pero ¿qué imagen damos de conformismo en un mundo en el que otros reclaman lo que les corresponde y lo que no? Los almerienses tenemos que aplaudir menos y exigir un poco más. Y lo digo con afecto, por el propio bien de los candidatos. Solo así, con otra actitud, se puede conseguir que los recordemos el día de mañana por su labor como diputados y no como a otros que pasaron antes por aquí. Y, para empezar, quizás todos deberían pedir perdón por lo que no han hecho con el tren, por lo que han prometido y por lo que siguen prometiendo sin sonrojarse. No estamos hablando de Hernán Cortés; estamos hablando de una historia viva que se agrava, que nos aleja cada día de Europa y de nuestra comunidad.

Mientras, un símbolo, un tren fantasma, sin pasajeros, recorre Andalucía.