'Una trifulca innecesaria

La competencia legislativa la tiene el Parlamento y es allí donde, en todo caso, procede el debate. Todo lo que se haga con antelación corresponde a su gestación durante la cual no tiene sentido exponer a la opinión pública cada paso que se vaya dando hasta la presentación en las Cortes. Digo esto por la polémica suscitada a raíz de la iniciativa del Ministerio de Igualdad sobre la futura Ley del Derecho a la Libertad Sexual. Lo que ha dado lugar al enfrentamiento son unas alegaciones técnicas sobre un anteproyecto de Ley. Supongo que no será la primera vez que un anteproyecto de ley habrá necesitado algunas correcciones desde su inicio hasta su elevación al Consejo de Ministros. Y también es normal que el propio Gobierno formule algunos retoques a un anteproyecto antes de convertirlo en proyecto de ley para someterlo a su aprobación en el Congreso. Y una vez allí procede el debate donde incluso cabe la posibilidad de que, oídos los partidos de la oposición, se admitan algunas propuestas, por aquello de que lo mejor que le puede pasar a una ley es su aprobación por el mayor número de votos. En fin, que una ley, y menos tratándose de su inclusión en el Código Penal, no se saca de la manga de la noche a la mañana. Las alegaciones técnicas formuladas por el Ministerio de Justicia en cuanto a la Ley del Derecho a la Libertad Sexual son las propias en cualquier proceso legislativo y no tiene sentido que se hayan utilizado para mantener una trifulca al estilo de una tertulia vocinglera. Empieza Pablo Iglesias, ahora vicepresidente del gobierno, diciendo que "en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado". Le falta tiempo a Cayetana Álvarez de Toledo para arremeter contra Irene Montero asegurando que es la mujer más humillada de España porque Pablo Iglesias "ha salido cual macho alfa a defender a su hembra de un colega del Ministerio". E Irene Montero responde que siendo ella de familia humilde ha recibido muy buena educación mientras que Cayetana con un apellido ilustre no tiene ni educación ni respeto. No es lo mismo ser un miembro del Gobierno que de una tertulia televisiva. Después de la gresca se debería tomar nota y evitar puestas en escena con el único fin de capitalizar, en este caso, la autoría de la Ley del Derecho a la Libertad Sexual, cuya aprobación, con las correcciones que fueran necesarias, sería deseable que se hiciera por unanimidad como lo fue la Ley Orgánica contra la Violencia de Género.