El turista Moreno Bonilla

El presidente del Gobierno de las derechas en Andalucía ha disfrutado durante esta semana de unas horas de turismo por nuestra provincia; un tiempo que ha dedicado a inaugurar obras en las que sus consejeros no han tenido que mover ni un solo dedo. Trabajar, lo que se dice trabajar, no es algo en lo que destaque Moreno Bonilla, que se siente más cómodo viviendo de las rentas de lo que dejó programado, licitado o en ejecución el anterior gobierno socialista.

Uno de los ejemplos más claros nos lo encontramos en el hábil corte de cinta que realizó de las obras del desdoblamiento de la Garrucha-Vera, un proyecto que el actual gobierno de la Junta se encontró con el 60% realizado, con la constructora contratada, con los proyectos de modificación en marcha y con la financiación presupuestada. En definitiva, lista para finalizarla. Algo parecido le ha pasado con el Materno Infantil, una obra que se encontró prácticamente lista para su apertura.

En todo caso, los dirigentes del PP de Almería no le pueden pedir a Moreno Bonilla que solo venga a cortar cintas de otros, deben exigirle que su gobierno dé un paso al frente y ponga en marcha todo lo que tiene pendiente, como es el caso del hospital de Roquetas de Mar, las nuevas urgencias de este municipio o la ampliación prevista en el Hospital de Poniente. Venir de turismo a Almería está muy bien, pero venir a ayudar y a trabajar por esta tierra estaría mucho mejor.

También necesitamos saber qué pasa con el nuevo edificio de especialidades del hospital de Torrecárdenas que nos birló su Gobierno a todos los almerienses, o con el Conservatorio de la

capital, que ha dejado de ser una prioridad para la Junta, tanto como la construcción de nuevos centros educativos en municipios como El Ejido, donde las ratios están disparadas.

No es que no se haya movido ni una sola piedra en todo esto, es que no se ha movido ni siquiera un papel. 2019 y 2020 van a ser dos años en blanco para Almería con el actual gobierno andaluz. A la vista de los hechos o más bien de lo que no se ha hecho, podemos concluir que lo que practica Moreno Bonilla con Almería no llega a ser ni turismo activo, más bien podríamos situarlo en el ámbito del turismo de hamaca.