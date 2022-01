Ridley Scott es uno de los directores de cine más talentosos, polifacéticos y creativos de la historia del séptimo arte. El autor de Los Duelistas (1977) Alien: el octavo pasajero (1979) Blade Runner (1982) y Gladiator (2000) también es productor y guionista. Como productor destacan El asesinato de Jesse James (2007) o El niño 44 (2015) Precisamente una de las facetas más interesantes de R.S. es su trabajo como guionista. En mayo de 2013 Scott llegó hasta Almería de la mano de la Andalucía Film Commission (AFC) en busca de localizaciones para Exodus (2014) cuyo rodaje se inició en octubre del mismo año en la emblemática rambla Viciana, desierto de Tabernas, lugar donde habían rodado David Lean o Sergio Leone. En su amplia filmografía el director británico ha tratado una amplia variedad de temas y géneros cinematográficos. Entre ellos el pensamiento, filosofía política y movimiento social feminista. Historia de las mujeres. Thelma & Louise (1991) es una obra emblemática. En el año que acabamos de despedir presentó El último duelo, película basada en el libro de Eric Jager (The last duel) profesor de literatura medieval en la universidad de California, Los Ángeles. Es un ensayo sobre hechos reales ocurridos en Francia en el siglo XIV, centuria marcada por la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia, y el azote de la epidemia de la peste bubónica. Basado en fuentes primarias y narrado como una novela, cuenta la historia del último juicio por combate celebrado en Paris el 29 de diciembre de 1.386, entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques Le Gris, acusado de violar a Marguerite Thibouville, esposa de Carrouges. Le Gris negaba la acusación. Finalmente el rey decretó el juicio por combate. Si Carrouges moría, Marguerite sería ejecutada en la hoguera por haber acusado a Jacques Le Gris. R.S. construye su película inspirándose en una de las obras maestras de Akira Kurosawa, Rashomon (1950) En el marco del Japón del siglo IX, cuatro personas tienen su versión sobre un caso de violación. Fragmento de la película, escena entre Carrouges y su madre: " C. Tenía derecho. M. ¿Derecho? Eso no existe. Sólo cuenta el poder de los hombres". El feminismo no es un instrumento ideológico al servicio del sectarismo para enfrentar y someter políticamente a mujeres y hombres. Como tampoco lo es la historia. Ridley Scott nos invita a pensar.