No sin evidente sorna, los programas de rock han comentado estos días el último hallazgo de la Inteligencia Artificial. A una de esas luminarias eléctricas se le propuso el reto de identificar al letrista oculto de una canción. Presto y diligente, el programa puso en funcionamiento sus algoritmos y ofreció rápidamente perfiles concluyentes. Se trataba de una persona que, tumbada en la playa, había desoído la petición de ayuda desesperada de un bañista que, finalmente, terminó ahogado. El programa aseveraba que la obra era fruto del remordimiento. La realidad difiere un tanto. La mano que escribió ese texto, la de Phil Collins, no fue acusada de tan deleznable suceso, más que nada porque nunca se produjo. En "You can't hurry love", uno de sus primeros éxitos tras salir de los míticos Genesis, Collins recurre a esa escena para ilustrar su situación personal, inmerso en un duro divorcio. Las metáforas no entran dentro de los parámetros que maneja la inteligencia artificial, de la lógica radical y sin excepciones que precisa para su funcionamiento correcto. Aunque se ha liberado de parte de su poso generativista y opera desde mayores corpus de datos lingüísticos, sigue prisionera de una estricta y radical predictibilidad. La poesía está en otra esfera, mucho más profunda e inaccesible para lo automático. Prefiero no imaginarme cómo interpretaría un programa de estos el "caballito negro, qué perfume de flor de cuchillo" lorquiano.

La poesía, pues, aparece como el último refugio de humanidad en el que fondear y guarecerse, ante el sunami silencioso de la IA, altamente corrosivo, sobremanera preocupante. Encubierta bajo una modernidad deductiva y sistemática, late la última versión de la infatigable alienación capitalista. La IA piensa por nosotros y es capaz de proporcionar soluciones altamente eficaces. Solo que sin razonamiento para enfrentar la cotidianidad más nimia es imposible el desarrollo del pensamiento crítico y, en consecuencia, también es inviable cuestionar lo que está pasando y hacia dónde se dirigen las sociedades. Sucede, sin embargo, que los grandes episodios de la historia humana han sido escritos desde más allá del razonamiento convencional. Por su puesto que su mayor expresión ha residido en el arte, aunque no solo en él. Solo una inteligencia humana no convencional podía concebir que, para salvar a su pequeño pueblo del todopoderoso invasor que abrasaba sus tierras con napalm, lo más conveniente era minar los campos, construir túneles a través de los que combatir sin ser previsto. Pero así fue como el VIet-Cong terminó expulsando a los norteamericanos. Tenían la suerte de contar en sus filas con Ho-Chi-Minh, el ideólogo y líder del partido, por cierto, también poeta.