El único feminismo sostenible

¿ué significa ser mujer? Aunque parezca sorprendente, esta pregunta contradice actualmente una afirmación visible y concluyente. Existe una crisis de identidad personal que afecta tanto al varón como a la mujer; y tiene una especial trascendencia, puesto que es ella quien tiene la capacidad de traer vida al mundo. La feminidad sostenible tiene que ver con ese concepto de que aporta humanidad a la vida y vida a la humanidad. Ahora que tanto escuchamos hablar de la agenda 2030, de objetivos de sostenibilidad, de cumplir los ODS se anuncia el nacimiento de un “nuevo feminismo”. Explicando que las señoras hemos sabido demostrar sobradamente que somos tan capaces como cualquier varón de llegar a lo más alto de la carrera profesional con brillantez y eficacia, y que no queremos disfrazarnos ni asumir roles masculinos, ni emular sus actitudes y conductas, sino ser nosotras mismas. Curiosamente en el mundo se destaca que la maternidad o los vínculos familiares, como el matrimonio, la vida en pareja, se descubren en nuestra actualidad como impedimentos que no nos ayudan a avan-zar. Ciertamente, pienso que tenemos que encontrar, tanto en nuestra naturaleza, como en nuestra cultura, una afirmación que sea fiel a nuestra esencia femenina, porque solo así entenderemos ser real-mente propietarias de nuestros sueños. Los mecenas del actual feminismo «de género» han logrado que muchas personas acepten la idea de que ocuparse de la casa, ser esposa y madre es reprimirse contra la dignidad de una persona, algo humillante que tiraniza, subyuga e impide desarrollarse en plenitud, en definitiva, se minusvalora la importancia real de la maternidad y de la laboralidad. Por primera vez en la historia de Andalucía, en Almería y en algunas otras ciudades andaluzas, como Granada y Huelva, ya tenemos una primera regidora que se hace cargo de gobernar el Ayunta-miento de la capital porque hasta ahora solo había habido exclusivamente varones en el puesto y ver-daderamente saben conciliar su vida personal con el puesto de trabajo. Es necesario reivindicar una actividad profesional que se adapte a la condición femenina y no al revés. El nuevo feminismo protege unas situaciones laborales favorables, determinadas para las seño-ras y, por tanto, no iguales a las de los hombres y si con una específica consideración a la maternidad. Creo que aportamos, desde nuestra complementariedad, una incalculable riqueza a la socie-dad. Pienso que nuestro liderazgo femenino es innovador, integrador e inclusivo. En este siglo que vivi-mos somos más colaborativos y sabemos que en esta sociedad el hombre tiene que instruirse a “aten-der” como la mujer tiene que ilustrarse a “mandar”. ¿Qué significa la corresponsabilidad en la sociedad del siglo XXI? Con esa pregunta me refiero a emprender caminos que nos ayuden a conciliar, por ejemplo, a poder ser madres y seguir en el puesto de trabajo. La corresponsabilidad es el repartimiento equilibrado de las obligaciones domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de repartir de manera justa los tiempos de vida actuales.! ¡Apostamos por un feminismo sostenible!