La unipolaridad frente a la multipolaridad

Vivimos un momento crucial para la humanidad, es en esta cuarta parte del siglo XXI, que se definirá si se impondrá el sistema socio político y económico concebido por la multipolaridad, que, pese a su éxito, está aún en fase de construcción en lo que concierne sus mecanismos financieros para dar un auge máximo a los intercambios comerciales, entre los países del BRIC+, cuyo PIB ya sobrepasa el del G7. En la Multipolaridad, al BRIC+ se añade el Banco de Desarrollo Económico y los países de la Comunidad Económica de Euro-Asia y los del tratado de Shangai, un conjunto importante en lo económico y que administra más del 50% de la población mundial. Sin embargo, este conjunto no mantiene unas alianzas militares, bajo mando de Rusia o China, existen algunos acuerdos entre ciertos países que lo componen, pero cada uno de estos países, guarda su soberanía y su cultura, lo que les dan el derecho de hacer comercio con todos los países sean o no miembros de los BRIC+, o de los otros acuerdos. Ninguno de estos países del BRIC+, puede ser chantajeado por algún otro en el BRIC+, que pretenda ser dominante, utilizando la deuda económica, además los intercambios comerciales entre ellos se realizan en sus respectivas monedas u otra perteneciente a uno de los BTRC+. El concepto político, económico y Social de la multipolaridad, está en total contradicción con el sistema unipolar. que desde el 1947 USA, apoyada por Inglaterra, empezaron a tejer la red, que aprisionaría progresivamente a los países de Europa, Plan Marshall, que fue seguido por la OTAN (1949), la Guerra fría, la ONU, donde USA pide su ayuda contra sus “enemigos” (Corea), pero pasa de las resoluciones de la ONU, cuando no les convienen (Iraq, Kosovo; Siria, Afganistán Isla Granada, Panamá…la lista es larga) y USA pone su veto cuando se trata del Genocidio que condenaría a Israel. Vemos como por su deuda, la UE está sometida a las decisiones de USA y la OMS (Covid 19) financiada por Bill Gates y la Industria farmacéutica US, hoy está cuestionada en Texas y Nueva Zelandia, tras los efectos secundarios de sus vacunas Pfizer. Y cuyos contratos por su compra, firmados según información por la llamada Úrsula, funcionaria de la UE, el Parlamento de Bruselas cuya mayoría es del PPE y los verdes alemanes ha votado contra la publicación de dichos contratos. En mayo, la OMS va a presentar a aprobación, el proyecto que le permita prever y declarar una posible pandemia y obligar a los países a tomar las medidas que ella indique ( vacunas y medicamentos). La unipolaridad está controlada y al servicio exclusivo de USA que utiliza el $US como un arma contra los países que no desean aceptar su dominio, también trata de bloquear las economías de los países que le son hostiles, o no acatan sus directivas. Desde 1991 el Gobierno profundo de USA ( las Financieras, Soros, fundaciones. Davos) que domina la política exterior de USA, cual sea su Presidente, consideró que el Planeta les pertenecía y debía plegarse a sus directivas económicas y Políticas y culturales, pero ese calculo ha sido contrariado por Rusia, China, Irán y se añade, tras el Genocidio en Gaza, consentido por USA una toma de conciencia en el mundo musulmán. La Guerra en Ucrania va a romper todos los esquemas de la unipolaridad y poner fin al dominio absoluto de USA, los países de la UE, serán reducidos a su más simple expresión Política y económica desgraciadamente para los ciudadanos, por ello Macron ha declarado que la UE (OTAN) no puede permitirse el perder esta Guerra, el problema no está en decirlo, pero si como hacerlo y cuales podrían ser las consecuencias para la Humanidad. Rusia posee un armamento bélico que aún no utiliza: las llamadas «Dague», «Zircon», «Avangard», «Peresvet», «Sarmat», «Burevestnik», «Poséidon» son las 7 magnificas.