Lo que ha ocurrido esta semana puede asemejarse mucho a lo que sucedió hace unos meses ¿Recuerdan cuando Pere Aragonès afirmó que pediría la amnistía para darle su ‘sí’ a Sánchez? Salieron todos los socialistas dando su negativa incluso el propio presidente del Gobierno. Pues bien, la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ya ha dado la clave afirmando que tendrá una reunión bilateral con la señora Montero para negociar la pasta. Claro, a todo esto hay que recordar el acuerdo de solventar la deuda y ahora se afirma abiertamente que habrá más cosas. Obviamente la ministra de Hacienda lo niega una y otra vez delante de las comunidades pero ¿ustedes qué creen? Pues es muy sencillo. Es otro pacto más para que Sánchez siga en la Moncloa. O sea, que lo que viene siendo igualdad no hay mucha con las demás autonomías. Pero aquí no pasa nada, miren cómo estuvo Pedro Sánchez en la presentación de su libro hasta con chascarrillos de sus pactos con Puigdemont o el famoso mediador. La verdad que el expresidente de la Generalitat debe estar encantado y ahora con su equipo de futbol, el Girona, primero en la tabla de la Liga. Toda una fantasía que ni Ridley Scott podría hacer y eso que su última película, ‘Napoleón’, hay más fallos que en una escopeta de feria, según dicen algunos historiadores. A todo esto, al presidente del Gobierno le viene de perlas y más con un Podemos ya destrozado en Madrid con salidas importantes y con un Vox que definitivamente ha perdido los papeles. Me refiero a las últimas declaraciones de Santiago Abascal afirmando que hay “que colgar de los pies” al secretario general de los socialistas. Algo lamentable y condenable. Lo que no saben es que este juego le viene como anillo al dedo y aprovecharán para dar caña también a los populares antes sus pactos con Vox. Seguramente Óscar Puente ya estará preparando su monólogo para para el nuevo Congreso de los Diputados que parece un patio de colegio. Eso sí, las peleas entre la propia coalición como la de Yolanda Díaz y María Jesús Montero ante la subida del SMI lo toman como algo normar. En definitiva, la clase política, como dijo Pérez-Reverte, ha llegado a un punto infame. Lo de ser ejemplar ante la sociedad que representas es ya un sueño inalcanzable.