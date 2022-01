Sin vacas y a lo loco

Se puede hacer mucho peor. Ese es el lema del Minotauro del Palacio de la Moncloa y los integrantes de esta coalición de gobierno probresista, de pobreza moral, intelectual y económica, que nos están flagelando a diario con sus abusos de poder e ineptitud más que evidentes. No hay portal de transparencia. Imponen una cueva de oscurantismo. Palanganeros de la agenda totalitaria chino-rusa 2030 y el plan del Foro de Sao Paulo diseñado por Fidel Castro y sus descendientes castro-chavistas. No nos extrañaremos de ver al consejo de ministros uniformados con chándal populista. Quizás eso era lo que contenían las maletas de Delcy Rodríguez: chándales. Al mismo tiempo la Unión Europea sufre de políticamente correctas fiebres putinescas, dejándola sin energía para trabajar por la democracia y defender el Estado de Derecho, no sea que cierren el grifo del gas en los Urales. España ni siquiera cuenta para llevar el botijo en el Parlamento de Bruselas, ni en ningún foro de decisión de la política internacional. No obstante, en el BOE vemos publicada la autoconcesión de medallas que jamás merecerán. Viven afanados en infringir más daño y mentiras. Su poder político sectario está por encima de la Ley y de cualquier atisbo de coherencia. Esta entente no se considera igual que los demás ciudadanos, no tienen nuestras mismas obligaciones. Son ingenieros de almas. Por ejemplo, el ministro de consumo. No duda en afirmar que "El único modelo de consumo sostenible es el de Cuba. Los valores y principios de Fidel Castro se tienen que seguir defendiendo". De ahí sus declaraciones a The Guardian respecto a la mala calidad de la carne vacuna que exporta España. Intenta emular a Castro en su laborioso proceso de extinción de la ganadería en Cuba. Si le preguntas a un cubano de a pie desde cuando no ha comido carne de ternera, la respuesta habitual es "hace tanto que ya he perdido la cuenta". Del mismo modo afecta al consumo de leche. Castro impuso sus ideas carentes de fundamento alguno, ignorando el saber y experiencia de ganaderos y veterinarios, para cruzar vacas Holstein y Cebús. El resultado fue un animal enfermizo y sin valores productivos. Yoandi Castañeda, periodista del Diario de las Américas (Miami) afirma "En sus delirios, los mayores populistas de la historia acaban dejando una impronta que con el paso de los años se convierte en una tragicomedia".