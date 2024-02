El valor de la alegría (II) “amos belo”

No podemos seguir viviendo en “un sin vivir”. Nos va a dar algo: una subida de sangre, un síncope continuo, una alferecía… Guerras que se replican cada vez en más campos de batalla como células malignas, metástasis de odios y de sangre y de avaricia y, sobre todos, de miedo:

- “El miedo, Andrés; el miedo. Eso es lo que mueve al hombre.

- El miedo ¿a qué, Aurora?

- A no ser nada. A que, en la hora de la muerte, todo sea nada. Un silencio infinito. Una enorme y burlona carcajada.

“La razón por la que los hombres se aferran al poder fue, es y será siempre la misma: El miedo” – me dijo una eminente actriz e intelectual - Que los días, las semanas, los meses, los años corren que se las pelan, está claro. Y como el tiempo, nosotros. Los caminantes de paso sosegado, nos parecen raros, gente trasnochada. Lo que se lleva hoy es el apresuramiento de los hormigueros. Nos parecemos a Diego Garrido. Al recordarlo ahora, pienso que era un avanzado. Nos anunciaba lo que iba a venir, y ha venido, años después. Diego Garrido, garruchero que fue como yo soy, tenía una costumbre extraña y entrañable. Era madrugador, amable y breve. Su feudo, la calle Mayor. Su misión, saludar y sonreír a todo el mundo. Siempre, al paso. Sólo se detenía con quienes vivíamos fuera y volvíamos al pueblo los veranos. Se comportaba como esos anfitriones que se esfuerzan por quedar bien con todos los invitados, lo que obliga a no dar carrete en demasía a uno u otro. Era un “escapista” fino:

- Perdona, me voy que tengo que hacer un recado.

No había recado que dar. Iba y venía dos o tres veces de punta a punta de la calle, y vuelta a su casa. Supongo que se sentía bien tras su inspección diaria de escaparates, esquinas, baldosas… O, tal vez, no. Dijeron que la enfermedad de su timidez fue agravándose con el tiempo y que, ya mayor y solo, lo acogieron en una residencia del pueblo vecino donde poco tiempo después murió. ¡Amos, Belo!Mi nieta Julia, que tiene dos años y medio, y media lengua, se ha dado cuenta de que algo que recuerdo me pone triste. Me coge un dedo con sus manos, y me lleva, imperativa, a la terraza, nuestro mirador preferido: ¡amos, belo” (¡Vamos abuelo!). Ha aprendido a ver un rato conmigo, en silencio, el atardecer.