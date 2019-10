¿A dónde vamos?

A HEMINGWAY la Gran Vía de Madrid con sus teatros, siempre llena de gente, le recordaba en los años treinta a Broadway y la Quinta Avenida. Esa misma idea se difundía en los 90, en los años gloriosos del capitalismo especulativo. Se hablaba del sky line de Madrid y de cómo el país parecía tan trepidante como Nueva York. Arrastrado por esos provincianismos, Zapatero llegó incluso a bromear con que España pronto superaría a Francia. La realidad vino luego en forma de despidos, recortes de sueldos y empleos cada vez más precarios. El golpe fue tan fuerte que de la construcción, el motor económico de aquellos años, no quedaron sino cascotes. La Gran Vía nos puede recordar a Broadway, pero quizás sería mejor pensar que estamos más cerca de ser Argentina que de convertirnos en Nueva York. La fantasía y la vanidad nos pierden. Con el inesperado bienestar de los 90, surgió rápido el pretencioso latino que llevamos dentro. Nos reconocimos encantados en la euforia de ese capitalismo que nos vende todo a cien y nos promete créditos a treinta o cuarenta años. Creemos en el 'pagadiós' con la misma fe con que nuestros hermanos piden dinero al FMI y luego se asombran de que les reclamen las deudas. Ahora, aquí, aumenta el déficit, nadie quiere afrontar el tema de las pensiones o la decisión de si somos un país o diecisiete, y seguimos gastando el último euro en cervezas como otros en un asado. Solo importa la trifulca electoral. Quizás no tardemos mucho en encontrar a nuestro extravagante Menem, que venda las últimas riquezas para mantener las apariencias un par de años más. Mientras, nos limitamos a copiar algunos desatinos: aplazamos nuestro particular River-Boca, actuamos como piquetes montoneros en Barcelona y montamos nuestros propios espectáculos con los muertos. Pero -reconozcámoslo- no hemos alcanzado aún el esplendor de lo ocurrido con el cadáver de Evita o con la mano de Perón ni disponemos de novelistas que sean capaces de contarlo con el mismo talento. Ahora mismo la clase media aguanta y muchos pensarán que estas palabras están fuera de lugar. Recordarán risueños que España no es Sudamérica, que somos, por favor, la novena potencia, un país europeo. Ojalá sea así. Pero nada más argentino, más nuestro, que esos comentarios llenos de seguridad: 'Ché, Argentina es un país rico, tiene carne, petróleo, minerales, soja…'