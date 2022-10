No todo van a ser colegios mayores

Primero, no se si sigue funcionando una residencia de estudiantes que tenía la Caja de Ahorros por La Cañada. Segundo, en "la capital" hay una residencia por el puente de la Avda. del Mediterraneo. Tercero, hace un puñado de años, unos constructores me dijeron que un Colegio Mayor, en Almería, no era rentable, y eso que la propia universidad garantizaba bastantes plazas por medio de becas: ¡vaya visión de futuro! En esas estamos, y con el CUA (Campus Universitario de Almería) a tope de zagales de fuera de Almería capital. Según las jerarquías académicas y políticas, llevan mucho años buscando un edificio para darle presencia a la universidad en la capital. Parece que han conseguido algo en el Paseo y/o en la Plaza Circular. Pero eso es para funcionarios que ya tienen su lugar de trabajo. De los que hay que preocuparse es de los jóvenes: ¿Por qué no hacen en la zona desde la Avda. del Mar hasta la calle de la Reina, y desde la Alcazaba hasta el puerto, una zona de apartamentos para estudiantes? Y que no me digan que no es posible, porque con imaginacion, trabajo y dinero, es posible. ¡Regalo la idea, porque tampoco es mía, es de mi amigo Manolo H., ilustre felisario!