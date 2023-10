No van ni por imperativo legal

Según el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, la de Feijóo fue una “fraudulenta sesión de investidura” y este candidato fue “imprudentemente propuesto por el rey”. Supongo que ahora la candidatura de Sánchez le parecerá ‘prudentísima’. Para los que no sabemos de leyes, pero hemos leído el artículo 99 de la Constitución y también tenemos algo de sentido común (eso que, como las muelas del juicio, tiende a desaparecer), tal vez lo más prudente habría sido no proponer a ninguno y haberles dado más tiempo, porque ni Feijóo ni Sánchez reunían los apoyos necesarios. ¿Que dejar desierta la designación no ha ocurrido nunca? Ocurren tantas cosas ahora que nunca han ocurrido… La más alucinante, que un prófugo de la Justicia, un golpista del Estatut y la Carta Magna que puso en riesgo la convivencia del país, sea el que vaya a decidir. Pero lo más delirante es que este esperpento lo hayamos ‘normalizado’. Y, encima. ahora presidimos la UE, qué dirán.

Pero a lo que iba, si los portavoces de los grupos independentistas fueran a Zarzuela, el Rey, al tener ya más datos para hacer las cuentas, igual habría propuesto primero a Sánchez. ¡Y menuda faena le habría hecho! El tiempo que hemos perdido con Feijóo, según Pedro y sus palmeros, resulta que no ha sido suficiente para que este hombre ate su investidura, y ahora vamos a tener que seguir esperando. Si esos portavoces separatistas renuncian a las consultas con el monarca, tendrían que renunciar también a sus sueldos (que les paga el Estado opresor, por cierto). Para cobrar cada mes, prometen lealtad a la Constitución con las más variopintas coletillas: sólo les falta hacer cortes de mangas y peinetas al mismo tiempo. ¿Por qué entonces no acuden por ‘imperativo legal’? No digo yo que entraran a saludar a Felipe VI echándose unas risas y rompiendo el protocolo, como hizo Yolanda con Puigdemont, que hasta le pasó el brazo por el lomo… ¿Que qué protocolo tenía Puchi? ¡Pues el de Presidente de la República Catalana en el Exilio! Pocas bromas. No, riendo y contando chascarrillos, no, pero podían haber ido con gesto de cabreo y refunfuñando consignas contra la monarquía y a favor de la república. Y así a lo mejor nos habríamos librado de esa ‘fraudulenta sesión de investidura’ de Feijóo, ¿verdad, Pérez Royo?