Anda el patio hostelero revuelto por la pretensión de algunos políticos de obligarlos a servir agua del grifo gratis. En principio, regalar no debe ser obligatorio por ley sino por gusto, costumbre, deseo de agradar o elegancia: "Practique la elegancia social del regalo" fue un eslogan de Galerías Preciados durante muchos años. Por otra parte, no parece que el coste del agua sea como para ponerse así. Me acaba de llegar el recibo de Aqualia y compruebo que me sale el litro a 2,5 céntimos, incluyendo, además del agua propiamente dicha (0,5 céntimos/litro), la cuota de servicio de agua, las cuotas -variable y de servicio- del alcantarillado y el IVA. O sea, que un vaso de agua me cuesta medio céntimo. ¿Es inasumible tal coste por los hosteleros? Quizá se trate de que si ponen el vaso de agua del grifo dejan de vender el agua mineral, que es más cara que la cerveza artesana. Aunque me parece que la "elegancia social del regalo" tiene otras compensaciones, incluso económicas. Es cuestión de costumbre o, como se dice ahora de cualquier cosa, "de cultura". A tal respecto, permítanme rellenar espacio con parte de una conversación entre Raymond Chandler, el creador de Philip Marlowe, y Ian Fleming, el padre de James Bond.

La charla tuvo lugar en 1958 y quedó grabada para disfrute de los aficionados a la buena novela negra. Hablaron largamente sobre sus respectivas obras, sus formas de entender el oficio literario y también, claro, sobre sus famosos personajes. Chandler elogia la habilidad de Fleming para captar en pocos días los ambientes de las ciudades donde sitúa sus novelas, pero añade: "excepto lo del agua con hielo". El inglés se ríe y recuerda que, efectivamente, su colega norteamericano se quejó de que en una comida de James Bond en Las Vegas Fleming no pusiera "a la camarera trayendo el agua con hielo antes que nada". Chandler le dice que "lo primero que te traen en un restaurante americano es un vaso de agua con hielo, servido por la camarera o por el chico que pone las mesas".

Cuestión de estilo. Prefiero de largo el de Chandler. Por su estilo literario, por sus complejos personajes y por sus "inventos" del gimlet (en "El sueño eterno") o del coñac con champán (en "La ventana alta"). Y en cuanto a lo del vaso de agua, prefiero de largo la del grifo. O mejor, vino.