Lo que no se ve

Detrás de un comienzo de curso ejemplar, como el que hemos tenido este año, hay mucho trabajo que no se ve. Para que nuestros niños y niñas reciban una educación de calidad no sólo hay que ocuparse de que los centros escolares estén en las mejores condiciones posibles o del nivel de digitalización de la enseñanza. Estos asuntos son importantes, pero no valen para nada sin el profesorado. Conscientes de que los profesores y profesoras son la base de nuestro sistema educativo, la Junta de Andalucía se aplica cada año para atender sus demandas. Para empezar, este curso se ha aumentado la plantilla docente de los centros educativos públicos de Andalucía con 3.264 maestros y profesores más, lo que ha permitido rebasar por primera vez la barrera de los 100.000 y superar la plantilla que había antes de la crisis. Concretamente, este curso serán 101.355 los docentes que trabajen unidos al proyecto educativo andaluz, para atender un total de 1,4 alumnos de enseñanzas no universitarias. Hay que notar que el aumento en el número de profesores y maestros se ha producido un año en el que, por el contrario, se ha reducido el número de alumnos en más de 2.900.

Las plazas de profesorado de Enseñanzas Secundarias han aumentado en 2.764, pero a ellas hay que sumarles otras 500 de nueva creación en Primaria, un incremento -este último- que tendrá continuidad en los dos siguientes cursos, hasta alcanzar las 1.300 nuevas plazas, con las que se garantizará la atención a la diversidad y al alumnado de Primaria con necesidades especiales.

En Andalucía se avanza, con una plantilla educativa cada vez más amplia y estable, como resultado de la apuesta indiscutible de nuestra comunidad autónoma por la creación de empleo público estable y de calidad. El mejor ejemplo son las últimas oposiciones que se han celebrado en Andalucía en este ámbito, en las que han sido seleccionados 5.121 nuevos funcionarios, que se van a incorporar este curso a nuestras aulas. De ellos, el 73% eran interinos. En la mejora de las condiciones de trabajo para la plantilla docente, este curso se ha dado otro paso adelante más, implantando las 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, lo que ha convertido a Andalucía en avanzadilla de la recuperación de derechos que cercenó el Gobierno del PP.