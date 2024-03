N O deja de ser una paradoja la que están viviendo los vecinos de la Calle Ferrobús de la capital almeriense. Sus casas, unas en propiedad, otras alquiladas, y hasta alguna okupada, estorban a las obras de lo que en su día será una parte del soterramiento del Ave en su llegada a la estación. Adif, metida en estos días en la trama de los koldonianos y las mascarillas, viene negociando con estas familias, con algunas se ha llegado a un acuerdo y han entregado las llaves de las que eran sus viviendas, otras, es el caso de unas diez, no ven apreciable la salida que les ofrece la empresa, la que ha comprado mascarillas y que una de sus exdirectivos ha denunciado que tras presiones del grupo de los koldonianos. La historia de estos vecinos está en manos de la justicia, y mucho me temo que acaben teniendo que abandonar sus casas. No habrá clemencia con ellos, el soterramiento es prioritario, nos dirá algún juez uno de estos días, para satisfacción de la empresa y de la llegada en su día del Ave soterrando hasta la estación.

Y es una paradoja la historia que están viviendo estos vecinos, porque algunos aún recordamos la que se organizó con unas obras de este mismo trazado en otro punto de la provincia, allá por el 2022, porque pasaban por lo que se entendía era un hábitat en la zona de Sierra Almagrera protegido de tortugas moras, y miren por donde se movilizó todo país, hasta conseguir que tomara cartas en el asunto Adif (la de las mascarillas), y minimizó, cuentan que con un millón de euros el problema solucionado.

Organizaciones ecologistas, animalistas, conservacionistas, partidos políticos, sindicatos, no faltó nadie a la hora de poner el grito en el cielo por salvar las tortugas moras. Es posible que hasta algunas líneas dedicara por mi parte al tema de las tortugas. Y es lamentable que desde hace un par de semanas los medios vengan hablando de la situación creada a estos vecinos, y no se ha levantado ni una voz por parte de los que tanto se quejaron y rajaron en defensa de las tortugas. ¿Dónde están ahora los ecologistas? Unas familias están siendo ninguneadas, van a perder sus hogares, y ellos no parecen estar interesados. ¿Dónde los partidos políticos, los sindicatos, las voces que se levantaron a favor de las tortugas, que a todos nos pareció bien, pero que no las vemos ahora defendiendo a unos seres humanos?

Debe ser que a las tortugas hay que defenderlas, y todos a una estuvieron. A las familias que se defiendan ellas solas, si pueden. Para las tortugas hubo un millón de Adif. ¿Para las familias?