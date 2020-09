La venganza de Pedro Sánchez

Si no fuese porque con la vuelta a las aulas hay un serio riesgo de expansión del coronavirus y un gran peligro para la salud de nuestros hijos, o sea, para la salud de todos, se podría decir que lo que Pedro Sánchez nos vino a contar en su comparecencia del otro día es que ahora les toca a las autonomías apechugar con la pandemia. ¿No reclamaban en los peores días de la enfermedad sus competencias transferidas? ¿No criticaban el centralismo del Gobierno con la declaración del Estado de Alarma? ¿No decían que éste se debía a la influencia -mala, malísima- de Podemos -del Coletas concretamente- en el seno del Ejecutivo? ¿No clamaban los fachas por la restitución de las libertades, ellos que las destruirían si pudieran? ¿No se negó la oposición -las derechas- a apoyar las medidas drásticas que debió tomar el Gobierno para contener la expansión del virus? ¿No protestaron, dieron caceroladas y enarbolaron banderas gritando que había otras formas de hacer las cosas en tan extrema situación? Pues nada, ha dicho el Presidente, amarraos los machos y a trabajar. Ahí tenéis dinero. Disponéis de una aplicación -app, que dicen los milenials- para rastrear contactos del covid. Pongo a vuestra disposición también dos mil militares como rastreadores, ya que no habéis sido capaces de contratarlos por vuestra cuenta. Y os brindo el apoyo del Gobierno en el Parlamento si solicitáis el Estado de Alarma para vuestra región o zonas de ella. Eso sí, para esto tenéis que venir al Congreso a "retrataros", a explicarlo y a solicitar el permiso, que sería concedido, por cierto, para las autonomías del PP, con los votos del mismo PP y los del sector parlamentario que apoya al Gobierno de coalición, es decir, PSOE y -pásmense- Podemos. Y aquí está lo mollar del asunto. Primero, que a ver quién declara el Estado de Alarma en la región sin dejarse unos cuantos cientos de miles de votos en el camino. Y, segundo, que hay que retratarse en el Congreso, pedir los votos y recibir incluso los de los comunistas bolivarianos del Coletas. Y mientras, la casa sin barrer: la vuelta al cole no es segura en absoluto. Ni ratios, ni personal, ni enfermera covid, ni espacios, ni adaptaciones del currículo, ni… La Fapace ya insta a no enviar a los niños al colegio. Así que, eso, nada que objetar a la venganza de Pedro Sánchez… si no fuese porque está en juego la salud de todos. Y con la salud no se juega.