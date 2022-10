El veranillo de las castañas

Aeste paso vamos a empalmar el veranillo de San Miguel de finales de septiembre con el de San Martín, que es a mediados de noviembre. El del arcángel también se suele llamar "de los membrillos" porque es la época en que madura esta fruta (extraña fruta, por cierto, que ni madura se puede comer, si no es cocida y con mucha azúcar). El de San Martín se solía asociar a la matanza del cerdo, porque, una vez pasados unos diillas de calor, refrescaba y se podían colgar los chorizos y tocinos. Y es que no había frigoríficos y las chacinas frescas se echarían a perder con estas temperaturas que estamos disfrutando. Porque ya hemos pasado el ecuador de octubre y seguimos en las mismas que hace dos o tres semanas. Contentos nos tiene San Miguel. Se ve que tiene ganas de tomarse unas copas con su colega Martín, que celebra su onomástica el 11 de noviembre.

Ahora, si el tiempo se comportara como es su obligación, ya estarían las castañeras en las esquinas. El caso es que vimos una (que en realidad era un hombre) en el Paseo, pero ya dice el refrán que una golondrina no hace verano. Ni una castañera fabrica otoños. La escena pedía, más que arrimarse al calor del fogón, que el puestecillo tuviera aire acondicionado. No lo hemos vuelto a ver, seguramente porque la demanda no ha sido estimulante. Lo que nos tememos es que si esto del clima sigue así, se instaurará en el imaginario popular un "Veranillo de las castañas", que servirá de empalme, como decíamos al principio, entre el de San Miguel y el de San Martín.

Y así tendremos un otoño parejo. Parejo de calores veraniegos, para "alegría" de vendedores de paraguas, abrigos, bufandas, guantes y otros complementos invernales. No sabemos si esta caída de negocio se compensará con el alargamiento de ventas de bañadores, pai-pais y sombreros jipi-japa. Lo que parece seguro es que gastaremos menos en calefacción y eso sí puede ser un alivio. Un alivio para las zonas donde se use la calefacción, porque si tenemos la cuenta el número de calderas instaladas en Almería, nos va a dar igual el precio del fuel oil. Aquí, a lo más que llegamos en los tiempos en que nos parecía que hacía frio, fue a la estufa "catalítica". ¿Recuerdan el anuncio?: "Calienta, pero no quema. Calor blanco con Buta Therm'x". Pero con este sistema calorífero también nos la pegaríamos, dado que el precio del butano está al doble que hace unos meses. No hay escapatoria.