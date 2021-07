Otro verano COVID

Entramos de lleno en el segundo verano de pandemia con sentimientos encontra-dos. La fatiga pandemia está pasando factura, pero aún debemos resistir un poco más: la luz del túnel está cerca pero falta el último empujón.

El objetivo del Gobierno de vacunar al 70% de la población española está cada día más cerca. A día de hoy ya son 21 millones los que la tiene completa, lo que significa que el 44,3% de los españoles ya está inmunizado. Quiero reconocer desde estas líneas el gran trabajo que están realizando todos y cada uno de los miembros del personal de los servicios sanitarios desde que empezó esta terrible pandemia.

Pero aún debemos mantener toda la precaución posible ante la oleada de nuevos contagios, que está afectando a la población más joven. Aprovechando la oportuni-dad de poder dirigirme a ellos, a los jóvenes de Almería, les animo a aguantar el último empujón. Ellos son unos de los colectivos que más están sufriendo esta crisis sanitaria y los últimos que se están beneficiando del proceso de vacunación. Queda poco, al final del verano la situación volverá a una cierta normalidad y podremos empezar a recobrar, poco a poco, nuestras vidas. Por suerte, la vacunación avanza rápido y las nuevas variantes que están apareciendo están siendo combatidas con las vacunas existentes. Sin embargo, el control de la pandemia no es efectiva si no se refuerza los servicios sanitarios. Desde el PSOE le pedimos al presidente de la Junta que los fondos que llegan desde el Gobierno se destinen de manera urgente a un plan de choque que refuerce la Atención Primaria y recupere la presencialidad absoluta de la asistencia médica. Es inadmisible que los almerienses tengamos que esperar hasta 17 días para poder pillar una cita médica en nuestros centros de salud, algo que desde la Consejería de Salud no le ponen solución. La presión sobre la Atención Primaria está aumentado conforme aumenta los casos de contagios y no podemos bajar la guardia ahora, justo cuando la situación co-mienza a recuperar niveles prepandémicos. El personal sanitario merece su des-canso vacacional más que nunca, pero la Junta es responsable de reforzar la plan-tilla sanitaria en una situación tan excepcional como la que seguimos viviendo. Mo-reno Bonilla aún no ha entendido que los fondos que llegan desde el Gobierno debe dedicarlos a donde más urge: a reforzar la sanidad pública para frenar los contagios.