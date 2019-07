En verano cambiemos de empleo

Puede parecer un contrasentido. La semana que viene conoceremos la tasa de paro de Almería del segundo trimestre, que subirá, como ya vaticinan los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social. La paradoja viene ahora, en la afirmación de que el desempleo continuará bajando en la provincia en 2019, en el sexto año consecutivo de crecimiento del empleo. Los analistas coinciden en afirmar que al terminar diciembre se establecerá un nuevo record de almerienses afiliados a la Seguridad Social, aunque haya que añadir el matiz de que junto con la creación de empleo está el regreso de los cuidadores no profesionales a la cotización de Seguridad Social. Y total, si fallamos, quitamos este artículo de la hemeroteca. Bromas aparte, desde marzo de 2017, el record de filiados a la Seguridad Social se ha alcanzado 8 veces. La última este abril. Un cálculo prudente nos pondría a finales de 2019 superando, por primera vez, 300.000 trabajadores en alta en Seguridad Social. Yo creo que cerca de 325.000. Un buen dato que sumar al del resto de España. No hagamos todavía la fiesta en el hogar del jubilado, pues no bastará para pagar las pensiones. Recordemos esta noticia de hace unos días: el pago de las pensiones a crédito dispara un 150% la deuda del sistema en solo dos años. Eso sí, el fondo de pensiones no se ha agotado (claro, se está aumentando la deuda y esa la pagaran nuestros nietos aún no nacidos) y eso llena de incomprensible alegría a cierta izquierda Pero, la importancia del mes de junio es que ejemplifica la estructura de la economía de la provincia. Claro, el cierre de los almacenes en verano lleva al desempleo a miles de mujeres. Un paro relativo, porque son trabajadoras fijas discontinuas que ahora cobran el paro y regresan en septiembre al empleo. Y eso dará una tasa de paro que, en realidad, es mayor de la real.

Es bueno que no pongamos todos los huevos en el mismo cesto, y tengamos Hostelería en alza. Hace diez años, en este mismo mes, solo se hicieron 3.400 contratos en el sector. Esta vez 11.000. No creo que sea por lo del año gastronómico, que la tendencia a aumentar ya estaba. Y, verán, como almeriense adoptivo, no es el tapeo lo que me parece la gran seña de identidad culinaria, sino la tostada del desayuno. Fantástica. Publicitémoslas que para desayunar, primero hay que pernoctar.