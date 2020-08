Un verano para la prudencia

Este verano es diferente en todos los sentidos. Además de que no vamos a tener las mismas posibilidades de ocio, diversión y encuentro, hay un factos muy importante que no podemos olvidar: de lo bien que lo hagamos este verano dependerá que Almería afronte el duro escenario que se avecina en mejores o peores condiciones. Y la nueva realidad generada por la pandemia nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de afrontar este tiempo que comienza con responsabilidad y mucha prudencia. La evolución de los contagios en la provincia de Almería nos enseña que no debemos bajar la guardia ante la falsa sensación de seguridad que pueden generar las vacaciones que muchas personas van a disfrutar estos días en nuestra ciudad. El difícil equilibrio entre la recuperación progresiva de la normalidad y la necesaria protección ante la pandemia debe llevarnos a escenarios de buen juicio tanto en lo personal como en lo colectivo. Ese es el camino. Por eso estoy seguro de que los almerienses volveremos a dar una muestra más de buen sentido y compromiso con la salud de todos y de que nos esforzaremos al máximo tanto para no ser contagiados como para contagiar a las personas de nuestro entorno, especialmente a aquellas que tienen algún factor de riesgo, como nuestros mayores. Y creo que es posible mantener unos aceptables niveles de normalidad estos días observando en todo momento las recomendaciones que se vienen haciendo desde las instituciones sanitarias y que todos conocemos bien. Recuerda que hay que usar mascarilla siempre, en la calle y en los espacios públicos. Debemos insistir en una frecuente limpieza de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. No debemos olvidar la necesidad de mantener una distancia de seguridad con las demás personas, tanto en la calle como en los locales públicos y evitar también las concentraciones de grupos superiores a quince personas, algo muy importante en estas fechas. Sé que esto último puede resultar especialmente frustrante, pero debemos pensar que si queremos que el próximo verano en Almería vuelva a ser como siempre, debemos hacer todo lo posible para frenar cuanto antes la espiral de contagios a la espera de que la investigación pueda aportarnos las vacunas o tratamientos que pongan punto final a la pandemia. Y mientras llega ese día, que sin duda llegará, no queda otro camino que la cautela y la sensatez colectiva. Feliz verano a todos.