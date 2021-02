La verdad desnuda del portavoz de Vox

Como nadie quiere dejar la poltrona, ni cuando se disfruta de ella en el Gobierno ni cuando se está en la oposición, la mayoría de los políticos se parapetan en frases hechas al ser preguntados por su futuro. Todos suelen estar "a disposición del partido", "ilusionados para seguir trabajando en el proyecto" y, por supuesto, "con fuerzas más que suficientes para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos". Ay, que me da la risa, que me da. Si los ciudadanos supieran lo poquísimo que trabajan muchos políticos, habría que poner a toda potencia la canción de Raphael: "¡Escándalo, es un escándalo!". ¿Por qué en muchos casos le llaman trabajar cuando quieren decir enredar? Por todo esto, resulta saludable, y hasta una mijita entrañable, la respuesta del portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, cuando se le preguntó si será el candidato a la Presidencia de la Junta: "No lo sé". En una sociedad en la que todos estamos obligados a saber de todo, a opinar de todo y a polemizar si es preciso sobre todo, me encanta la respuesta del señor Hernández, al igual que no me gustaron otras cosas en su día. Hernández no le ha hecho la pelota a Abascal, pese a estar en un partido donde todo se cuece en la capital del reino hasta un punto casi asfixiante. Hernández podía haber respondido al estilo Arenas: "Hoy por hoy soy el portavoz". Cuando Javié decía en tiempos que Fulanito era "hoy por hoy" el candidato del PP a cualquier puesto de relevancia, el susodicho ya podía ir recogiendo el cepillo de dientes del lavabo del despacho, porque se trataba del paso previo a la siguiente fase, la del "hemos decidido apostar por Zutanito para dar un impulso a la candidatura". Me quedo con este Hernández que un día metió el pinrel al mandar a la porra a la presidenta del Parlamento, pero que esta semana ha dicho la verdad más verdadera, que no tiene ni pajolera idea sobre si el partido lo colocará de candidato, ni siquiera si repetirá de diputado por su tierra de Córdoba. Andaluces, estamos ante una verdad desnuda, cosa infrecuente en la política de hoy. No confundan la verdad con la inocencia, de la que esta semana hemos tenido un sonoro ejemplo cuando la referida Marta Bosquets ha declarado: "Creo que Arrimadas apoya la buena gestión de Marín". Conecten las risas en off. Ay, presidenta, no nos tome por menores de edad. Arrimadas no sabe cómo controlar al vicepresidente. Y al vicepresidente me lo traen loco por los platós de televisión y las radios. Se anuncia más que Jesulín en los años noventa. Hoy me quedo con el señor Hernández. No sabemos nuestro futuro. Ni cuándo ni cómo.