La verdad al desnudo

Mientras que Occidente se arruina para obtener una hipotética victoria militar en Ucrania, China, Irán y Rusia continúan consolidando sus posiciones geopolíticas y económicas. Seamos realistas y analicemos sin aprioris ideológicos, él por qué Kiev no puede ganar pese a la ayuda de Occidente, en 1er lugar, el origen de la contienda fue el levantamiento en armas de las poblaciones rusófilas ucranianas, a las cuales el Gobierno impuesto en el 2014 por Victoria Neuland USA en Kiev, este Gobierno surgido de un golpe de Estado, rechazó a estas poblaciones ucranianas, el derecho de practicar su lengua natal, el ruso, y amenazó con retirarles todas los derechos sociales que percibían como ciudadanos ucranianos. En el 2018, empezó en Ucrania una guerra civil ya que Kiev intervino militarmente para doblegar a las poblaciones rusófilas, tras la matanza de catorce mil ucranianos rusófilas y otros orígenes étnicos, Rusia intervino según la carta de la ONU, para proteger las poblaciones rusófilas en peligro, Que estemos si o no de acuerdo con esta intervención es otro tema, el caso es que Rusia está apoyada por estas poblaciones, y que Kiev es rechazado. Hoy solo se puede constatar que la Ucrania de Kiev ha perdido gran parte de su población, ha huido a los países de Occidente (UE, Canadá, USA) pero también unos 7 millones en Bielorrusia y Rusia, esto es muy significativo ya que el potencial humano esindispensable en un conflicto armado. Kiev depende de la ayuda de Occidente en lo que concierne el material militar y el sostén de su economía, mientras que Rusia ya ha sobrepasado a Alemania y Reino Unido en lo que concierne su producción industrial y en 2023 su PIB ha crecido un 3,6%, mientras que en la UE desde el 4to trimestre Alemania ha entrado en recesión y en Francia se está estancando, España y Portugal son las que están en positivo su PIB. Hoy Biden ha prohibido las exportaciones de Gas GNL hacia la UE, ya que lo necesita para sus industrias. USA está confrontándose a una nueva burbuja inmobiliaria , crisis del sector de despachos y comercio, estos quedan vacíos lo que penaliza a grandes de inversiones en esos sectores, el tele comercio y tele trabajo, son los responsables del abandono de numerosos despachos y locales comerciales. La clase media US y USA están muy tocadas, desde 2022, 62 Mil cuadres dirigentes de grandes empresas y bancos han sido despedidos, los bancos sufren de falta de liquidez, debido al descenso del ahorro y que el pago de intereses que entrega la FED por los bonos de deuda del estado, más la seguridad que ofrecen son más atractivos que el interés que dan los Bancos a los clientes que les depositan sus ahorros. Pero este conjunto de contradicciones económicas, pueden dar lugar a una crisis más profunda que la del 2008. No debemos descuidar el hecho, de que cada Euro que la UE entrega a Ucrania, sale del PIB de cada uno de los países de la UE, hoy España, recibe menos dinero de la UE, comparativamente a lo que entrega a la UE más dinero, el dinero que se ha entregado a Ucrania hasta ahora, 200 Millares (1 Millar= Mil millones) hoy faltan en la Enseñanza, la Salud Pública y para mejorar las condicione de vida en el campo. Si Ucrania pierde, occidente perderá todo lo invertido en ese país por los Políticos de Bruselas principalmente, estos están confrontados a un gran dilema: el posible hundimiento del sistema socio-económico de la UE causado por una subida fulgurante de la extrema derecha, tampoco se puede descartar una posible ruptura de la UE, por ello hoy se perfila de transformar la UE en una Federación, cuya consecuencia sería la pérdida de soberanía de los países que la componen la UE.