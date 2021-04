La verdad sea dicha

¿y quién la dice? Como una bandera flameante al filo del viento, "la verdad", es el recurso dialéctico, la clave de los argumentos políticos que se repetirán hasta la saciedad de aquí al 4 de mayo. Pero, ¿quién la dice de verdad y quién la dice de mentira?

Lo mejor y más rápido para saberlo, es echar mano de las hemerotecas y videotecas que el inmenso almacén de internet pone a tiro de ratón y PC. La licencia poético-cibernética permite decir que ese almacén es, a la vez, un "ministerio de la gobernación" donde se puede conseguir el certificado de antecedentes penales de los políticos que hogaño piden nuestro voto con apremiante insistencia. Y ¿qué deberíamos considerar antecedente penal en un político? Como solemos escuchar en los entretenidos programas de Sálvame, os diré "mi verdad":

"A ver…" Una trampa, una mentira, una desfachatez como es falsear una tesis doctoral, debería ser entendida como delito grave si quien ello hiciere, pretende medrar en la carrera política. Delito mucho más grave, en caso de que, con el uso y abuso de la mentira, llegue a presidir el Gobierno y en él se mantenga cómodamente instalado y acorazado en la inmensidad de su poder.

Obviamente, otro certificado que da positivo en antecedentes del mismo tipo, es el del ahora candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por UP. Al parecer, el ex vice-presidente Iglesias tiene un currículum académico menos discutible. Pero la relación de sus contradicciones, prevaricaciones y prepotencias es de tal magnitud que, si no ahora, en el futuro darán contenido y fundamento a todo un tratado sobre la chulería y la indecencia política española en los albores del siglo XXI.

No conozco a Ángel Gabilondo. Creo lo que quienes lo han tratado o lo tratan habitualmente, dicen de su nivel intelectual, de su espíritu conciliador y humanista. Por eso mismo, puedo suponer y supongo que, como buen fraile que fue, debe costarle a veces comulgar con las ruedas de estos molinos. Lo inconveniente para él, es que su campaña electoral la está haciendo Pedro Sánchez con los textos, pretextos y contextos sugeridos por Iván Redondo. Qué razón tiene el ejemplar socialista Francisco Vázquez cuando afirma que España está gobernada por un mercenario; la verdad sea dicha, mientras el mundo gira.