Las negociaciones que han abierto PP y Cs para hacerse con el Gobierno de Andalucía esconden algunas preguntas incómodas para ambas formaciones. Las fotos nos enseñan a los equipos de dos partidos políticos perdedores sentados en torno a una mesa, en busca de un acuerdo para desalojar al partido que ganó las elecciones, el PSOE, pero en estas fotos falta la tercera incógnita de la ecuación, Vox, cuyos 12 diputados tienen la llave para que PP y Cs puedan alcanzar la mayoría absoluta.

Moreno Bonilla ya hizo un amago de tapar esta necesidad de contar con la extrema derecha, diciendo que no había por qué sentarse con Vox porque ellos ya habían manifestado su "plena voluntad de apoyar cualquier cambio en Andalucía". Después de esta vacilada, el portavoz de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, salió a poner los puntos sobre las íes: dijo que no va a permitir que lo ninguneen, que sin él el PP no puede gobernar y que tiene un programa que quiere que se negocie. A partir de ahí, ambos tardaron menos de 24 horas en quedar para verse clandestinamente en un hotel.

Así las cosas, el PP debería empezar a contar ya qué le está ofreciendo a Vox para obtener su apoyo. De entre aquellas propuestas del programa de Vox que le "sonaban bien" a Pablo Casado, deberían concretar de cuáles hablaban. ¿Las xenófobas? ¿Acaso las machistas?

En cuanto a Cs, los que exigieron 72 medidas para la investidura de Susana Díaz, ¿qué van a hacer ahora? Albert Rivera puede imitar a Macron o puede unirse a la pandilla internacional de fans de Vox, junto a Salvini, Marine Le Pen y hasta el Ku Kux Klan. Si opta por éstos, a Rivera le va a resultar muy difícil explicarle su decisión al Partido Liberal Europeo, que ya le ha dicho que no quiere ver a la ultraderecha ni en pintura.

Estamos ante una verdad incómoda. Si los 'populares' consiguen una mayoría gracias a Vox, tienen que decir a cambio de qué y cuáles son las condiciones, porque igual los aires de cambio de los que tanto hablan no huelen tan frescos y más bien nos llevan a la España de la naftalina, el NO-DO y el blanco y negro.

Y en cuanto a Albert Rivera, que viene presumiendo de ser un hombre de centro moderado, tiene que dejar de ponerse de perfil y debe asumir que para formar un gobierno que desaloje al PSOE de la Junta, sí o sí ha de conformar una mayoría con un partido ultraderechista.