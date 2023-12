La verdad siempre surge

¿quién ha manipulado al Hamas?. Tras la “ la Conferencia de Madrid” (1991), empezaron en Oslo, (Noruega) contactos entre Palestinos y el Gobierno de Israel. Una Declaración de Principio fue firmada en Washington 13/09/1993, por :Yitzhaknn Rabin, el Palestino Yasser Arafat y el Presidente US Bill Clinton, este documento era el cimiento para lograr la Paz, este Acuerdo fue seguido el 4/05/1994, con el Acuerdo Jericó-Gaza, y el de Taba (28/09/ 1995). El Historiador Israelí y militante por la Paz Élie Barnavi, contó, como el 4/11/1995, sobre las 20horas, en la Plaza de los Reyes de Israel en Tel-Aviv, era asesinado Yitzhak Rabin promotor de los Acuerdos que conducirían a la Paz entre Palestinos e Israel. El sionista Netanyahu y sus aliados ultra religiosos, se emplearon para bloquear los Acuerdos firmados por Rabin. El primer objetivo fue la de romper la hegemonía Política y Administrativa del OLP, sobre los territorios palestinos. Netanyahu reelegido jefe del Gobierno de Israel con un Acuerdo con los Nacionalistas y los Ultras Ortodoxos, emprende su cruzada sionista contra los Palestinos. Desde 1996, Turcos influyentes y amigos de Israel, mantenían contactos con los “Hermanos Musulmanes establecidos en Estambul y que fueron los organizadores de las “Primaveras Árabes” junto a los anglosajones y MI6, los Hermanos pilotaban en Iraq a Abu Mussab Al-Zarqaoui, hombre brutal miembro de “Hermanos Musulmánes” fundó Daech, que se unió a las facciones de Al-Qaida y más tarde entre Iraq y Siria los “Hermanos” crearon un Califato universal. Con EIIL Abu Bakr Al-Baghdadi, fue nombrado « califa Ibrahim » es decir « Jefe supremo de todos los Musulmanes del Mundo » . Todos sabemos cómo terminó en Siria e Iraq. De las negociaciones informales de los amigos Turcos de Israel se destaca que los Hermanos Musulmanes no harían reivindicaciones de territorio para los Palestinos, que solo les preocupaba el respeto del Islam según sus ancianos textos y para ello neutralizaron al OLP, el Al Fatha, los movimientos laicos Palestinos. Hamas tomó el Poder en el 2007, existe la prueba de la llegada desde Qatar, al Aeropuerto de Tel-Aviv, maletas llenas de $US y entregadas a Hamas, más tarde en el 2020 existen las pruebas de la negociación y compra por turcos de armamento occidental en el mercado negro de Ucrania, muchas de estas armas han sido encontradas en África en manos de terroristas y otras en manos del Hamas. Las informaciones que siguen son fruto de opositores israelís, con responsabilidades de Estado y opositores a la política de exterminio de Netanyahu: Antes del ataque de Hamas, Netanyahu (BIBI) fue advertido 4 veces de un ataque inminente por Hamas, este rechazó los informes. El día 7/10 se festeja el “nacimiento” de Israel, por orden de “BIBI” los militares vigilantes de la red de cámaras marcharon a la fiesta, hoy se ha constatado que los discos de las cámaras de vigilancia han desaparecido, pero testigos oculares, afirman que 2 helicópteros de Israel ametrallaron la esplanada donde tenia lugar la fiesta, matando, fuesen terroristas o no, dos pilotos confirmaron haber recibido la orden de aplicar el Plan Aníbal. Los miembros del gabinete de guerra israelí dedujeron que Qatar había participado y utilizado a Netanyahu para preparar el ataque a Israel, esta indicación fue dada en Tel-Aviv el 25/11/ 2023 por Lolwah Al-Khater, Ministra de Cooperación Internacional de Qatar, según David Barnea, director del Mossad, ella creyó que los miembros del Gabinete de Guerra eran todos de Netanyahu, Joshua Zarka, Director General Adjunto de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, presente dijo ” primero nuestro problema con Hamas, ya nos ocuparemos de Qatar”. Lo que está en juego, es la Bolsa de gas de más de 580 Millones de M3 descubierta por EXO en las aguas de Gaza. Este gas podría abastecer la UE durante unos 15 años, para Netanyahu los Palestinos son el estorbo a eliminar.