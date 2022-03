Mi "verdad" y la verdad de otros

Cuando yo era pequeño tenía la siguiente obsesión: cuando llueve, no llueve en todas partes al mismo tiempo. Por tanto, seguía con mi razonamiento, habrá sitios donde llueva mientras en otros no llueve. Es decir, tiene que haber una frontera entre el sitio en el que llueve y el que no llueve. Mi sueño era poder ver esa línea, ese límite. Si algún día que fuera de viaje a Doña María (únicos viajes que hacíamos entonces) y tuviera la suerte de que estuviera lloviendo, a lo mejor podría ver ese límite en la carretera. Sería algo así como pasar del todo a la nada: mi sueño se estaría cumpliendo. Cosas de niño. Sin embargo no fue esa la única vez que experimenté esa sensación. Después me he encontrado muchas veces ante un sí o un no, ante el bien o el mal, ante verdadero o falso, como si fueran auténticos dilemas, como emplazado ante el famoso "tertium non datur", principio de tercio excluso de la filosofía aristotélica, o el principio de bivalencia que ha dominado el entramado de la lógica moderna. Y lo que es peor: me sentía obligado a escoger entre uno de los dos extremos. Suerte que en nuestros tiempos cambió la cosa y se abrió la posibilidad de la existencia de puntos intermedios y la de tratar lógicamente enunciados meramente posibles, ni verdaderos ni falsos; y vinieron las lógicas trivalentes, pentavalentes y otras. Más aún, supongo que profundizando en el lenguaje y liberándose de la tiranía del 1 y el 0, del circuito abierto o cerrado de la informática, vinieron las lógicas llamadas "vagas" o "difusas" en las que cualquier calificativo utilizado en un enunciado podía ser objeto de múltiples valoraciones veritativas en términos de números reales, lo que hacía que desapareciera la tiranía de los valores fijos y absolutos. En definitiva, se nos abría la puerta para romper con el dogmatismo y de alguna forma volver al perspectivismo de Ortega (D. José). Un ejemplo: Si digo "soy alto", ¿es verdadero o es falso? Es claro que depende y que seré más o menos alto, o más o menos bajo. Y las discusiones que defenderán si soy o no soy alto en términos absolutos carecerían de sentido. Digo que si calaran estas ideas en el ámbito político tal vez nos cantara otro gallo. Si empezara a primar la idea de que "mi" postura frente a un problema solo tiene un cierto valor de probabilidad, entonces las discusiones empezarían a tomar otro tono y las soluciones podrían estar más cerca.