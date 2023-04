Una vez cumplida la penitencia cuaresmal, ahora toca hacer penitencia de los excesos de torrijas, natillas, roscos fritos, pestiños, arroz con leche y otras "ligeras colaciones" (los que guardan el ayuno de toda la vida saben a qué me refiero). Entre los muchos alimentos de nuestra magnífica agricultura de primor, tenemos ahora los tomates raf pequeños y muy maduros a buen precio, propios para hacer gazpachos, salmorejos y salsa de tomate. Aprovechen antes de que el calor acabe con ellos, y hagan acopio de estos ricos platos veraniegos, ya que se pueden congelar; sólo hay que darle unos segundos de batidora al gazpacho y al salmorejo una vez descongelados. Tenemos también unos excelentes pimientos "palermo", dulces y carnosos. Otrosí, en estos días se ha hablado del bajo precio de las berenjenas y de retirar las de segunda; mi sobrino el ingeniero agrónomo me ha regalado cuatro de las rayadas, hermosísimas, prietas y brillantes.

Con esos tres ingredientes, -y otras cosillas que más adelante se dirán-, les propongo una variante de las clásicas berenjenas rellenas con tres versiones: vegana, ovo-lacto-vegetariana y para omnívoros. Empecemos con esta última: asar las berenjenas en el horno o en el microondas, partirlas por la mitad a lo largo y vaciarlas procurando conservar la piel. Hacer una fritada con de aceite de oliva, 200 g de carne picada, una cebolla gorda, dos pimientos palermo rojos y dos italianos verdes, las tres verduras en cuadritos. A mitad de cocción añadir la pulpa de las berenjenas picada, sal, pimienta y cuatro cucharadas de salsa de tomate raf. Una vez en su punto las verduras, apartar y enfriar un poco antes de mezclarle dos huevos batidos. Rellenar las medias pieles de berenjena, cubrir con queso mahón añejo rallado y gratinar. Los ovo-lacto-etc. supriman la carne; los veganos quiten también el huevo y cambien el queso por una mezcla de pan rallado, margarina y hierbas aromáticas. Están muy buenas en cualquiera de los tres casos; no me gusta mucho quitarle el huevo porque pierde cremosidad, pero no se nota demasiado. Se pueden congelar, envueltas individualmente en papel de aluminio. Van bien con casi cualquier tipo de vino. Que, por cierto, todos los vinos son veganos, no sé qué rollo se traen con etiquetar algunos vinos con semejante indicación.