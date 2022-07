El veto británico a Españaa

Desde que somos España, hemos luchado contra los ingleses en once ocasiones, sumando aproximadamente setenta y siete años en guerra. Las tres primeras guerras tuvieron lugar en tiempos de los monarcas ingleses Isabel I y Carlos I, y el político Oliver Cromwel. La cuarta fue la de Sucesión a nuestra Corona. La quinta, que duró de 1718 a 1720, se produjo cuando nuestra Nación quiso acabar con la imposición del Tratado de Utrecht. La sexta respondió a los mismos objetivos de acabar por las armas con este Tratado; como la anterior, esta sexta guerra duró dos años (1728-29). En 1739 estalló la séptima, conocida como la “guerra de la oreja de Jenkins”, a la que pondría fin la Paz de Aquisgrán de 1748. La octava duró dos años, los dos últimos de la Guerra de los Siete años entre Francia e Inglaterra. En 1779 fuimos de nuevo a la guerra por novena vez, en apoyo a los Estados Unidos en la lucha por su independencia. Y las dos últimas se produjeron bajo el reinado de Carlos IV y tuvieron su origen en la desastrosa política exterior de Godoy frente a la Revolución Francesa primero y el Imperio napoleónico después. De estas once guerras, al menos tres lo fueron expresamente para acabar con la imposición del Tratado de Utrecht, que sigue siendo el principal escollo en las relaciones hispano-británicas.

Pero esta paz hispano-británica, que dura ya doscientos catorce años (desde 1808), no es sinónimo de amistad. El ejemplo de Utrecht debería hacernos meditar. La forma en que Gran Bretaña interpreta el artículo X de este Tratado (“…que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial…”), es una prueba de lo acertado que estuvo Carlos III al recomendar cautela a sus sucesores a la hora de comprometerse con los ingleses. En efecto, en Utrecht, cedimos una fortaleza sin comunicación por tierra; hoy los británicos, sin disparar un tiro, gobiernan sobre un mini-estado incrustado a la fuerza en nuestro territorio, con el objetivo de convertir esta “fortaleza” en el “cuarto” Estado en la península Ibérica, cohabitando con Andorra, Portugal y nosotros. Este escollo de Gibraltar ha sido utilizado por Gran Bretaña en cuantas iniciativas diplomáticas hemos planteado, en las que ellos estuvieran implicados y tuvieran capacidad de veto.

Ahora que se ha celebrado en Madrid la última cumbre de la OTAN, coincidente con la efeméride de los 40 años de nuestra adhesión al Tratado del Atlántico Norte, conviene recordar que los británicos vetaron reiteradamente nuestra entrada en esta Organización, lo que no les impidió utilizar las bases militares de utilización conjunta hispano-estadounidenses establecidas en los acuerdos de 1953 y que sólo podían serlo por nuestras Fuerzas Armadas o las estadounidenses. Si recordamos, nuestra Nación se convirtió en miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica un 30 de mayo de 1982, en plena guerra de Las Malvinas, cuando aún la victoria británica no estaba garantizada y esta dependía del apoyo estadounidense (diplomático y en inteligencia). Estados Unidos había intentado en los momentos finales del franquismo que los aliados aceptaran nuestra entrada en la OTAN; sin embargo, su propuesta fue rechazada en una reunión del Consejo del Atlántico Norte celebrada en mayo de 1975, con el argumento de que no teníamos un régimen político democrático; lo mismo que la dictadura portuguesa, que sí fue admitida como miembro fundador en 1949, con el apoyo que los británicos nos negaron a nosotros.

En la fecha de nuestra adhesión a la OTAN, se encontraba cerrada la verja de Gibraltar, manteniendo cortada la comunicación terrestre. Esta verja la cerramos en 1969, aplicando a rajatabla el Tratado de Utrecht a consecuencia de que en ese año Gran Bretaña promulgó una Constitución para Gibraltar que concedía a los gibraltareños facultades que violaban el citado Tratado. La respuesta británica al cierra de la verja fue vetar en cuantas ocasiones se planteó nuestra entrada en la OTAN y en la CEE. La verja fue reabierta para peatones el 14 de diciembre de ese mismo año de 1982, como un gesto de España para facilitar nuestra adhesión a la CEE (o más bien, contentar a los británicos).

Es evidente que las pretensiones británicas sobre el futuro de Gibraltar constituyen una “moneda de cambio” para vetarnos o no en las organizaciones internacionales en las que Gran Bretaña tiene capacidad para ello (ONU, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, OTAN y hasta hace poco la UE).