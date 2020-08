Cómo de desquiciados debemos estar cuando el Reino Unido es capaz de imponer el veto turístico-cuarentena a nuestro país teniendo la tasa de coronavirus más alta que España y a dos ministros veraneando en Canarias. A la complejidad habitual de las relaciones entre estados, se suma una pandemia que nos ha sumido a todos en el caos. En un caos que nos aterra porque no somos capaces de salir de la oscuridad del túnel y desconocemos dónde se encuentra el final.

Es un sin sentido más de los muchos que nos acechan y nos atenazan estos meses, en los que todos los pilares en los que la sociedad moderna se instalaba y vivía se han caído como si de un castillo de naipes se tratase. Un pequeño soplo ha desvencijado los cimientos, que todos creíamos sólidos y fuertes, para adentrarnos en la duda, la debilidad y el miedo.

El primer ministro británico, un populista creído y votado por incautos, que supo engatusar a todo un pueblo, sigue siendo capaz de levantar ampollas en su enemigo español de siempre, imponiendo una cuarentena absurda, arbitraria e injusta a todas luces. Y no es porque no haya que insistir en incrementar las medidas de seguridad o que en nuestro país no estemos padeciendo más brotes de los necesarios. Pero la realidad es que, como siempre, imponen sus normas sin atender al más mínimo recato diplomático y entendiendo que ellos son la metrópoli y nosotros la colonia. El daño que se prevé al sector turístico es inmenso. No se trata de poner cifras a la debacle, porque hasta es posible que nos quedemos cortos. Quizá, sólo quizá, haya llegado el momento de ir devolviendo monedas, aunque sean de latón, en la misma medida que tratan de inocularnos en nosotros el dolor de la derrota o de la impotencia.

La política europea, y más después del Brexit y la pandemia de coronavirus, se ha convertido en una jauría de lobos, en la que el hambre de las alimañas lo cubre todo, desespera a los más débiles que acechan y tratan de evitar las fauces implacables de los fuertes, mientras los sufridos ciudadanos, da igual el país, asisten atónitos a este baile macabro en el que los beneficiados son poco y los damnificados la gran mayoría.

Con dificultades y entendiendo que poco se puede hacer cuando el pastel es pequeño y los que aspiran a un trozo son demasiados, se echa de menos la cordura y la quietud de aquellos que en su día forjaron la Europa que conocemos. Una Europa que ha sido capaz de crecer de forma ininterrumpida durante décadas, sorteando dificultades, pero sabedores de que lo que nos une es más profundo que lo que nos separa. Por más que nos pese no está el primer británico en esa idea, acosado, él también, por las fieras del exterior y por las alimañas de su propio país. Acabará devorado.